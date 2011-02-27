قذافی فورا قدرت را ترک کند/ مردم لیبی شایسته نظام بهتری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما در سخنان روز گذشته خود گفت: معمر قذافی فوراً قدرت را واگذار کند. قذافی، مشروعیت خود را در نزد مردمش از دست داده و باید برود. مردم لیبی شایسته نظام سیاسی بهتری هستند.

وی افزود: مردم لیبی شایسته دولت و حکومتی هستند که به آرزوهای آنها پاسخ دهد و از حقوق جهانی شناخته شده آنها حفاظت کند.

کاخ سفید همچنین در بیانیه ای اعلام کرد که اوباما در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان درباره اوضاع لیبی گفته است: زمانی که تنها راه باقی ماندن یک رهبر در قدرت توسل به خشونت جمعی علیه مردم کشورش است، آن رهبر دیگر مشروعیت خود را از دست داده و باید برود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیزروز شنبه به اتفاق آراء علیه حکومت لیبی قطعنامه صادر کرد. بر اساس این قطعنامه دارائی‌های معمر قذافی، اعضای خانواده و نزدیکانش مسدود شده ضمن اینکه این اشخاص با ممنوعیت سفر هم مواجه می‌شوند.

این قطعنامه شامل تحریم تسلیحاتی حکومت لیبی نیز می شود. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل همچنین دادگاه بین المللی جنایی را مسئول رسیدگی به سرکوب معترضان ضد دولتی در لیبی و محاکمه عاملان کشتار غیرنظامیان در آن کشور کرد.