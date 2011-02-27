آرش مجیدی، بازیگر نقش مجید در مجموعه تلویزیونی "ارمغان تاریکی" که این روزها از شبکه سه پخش میشود درباره اینکه چطور شد بازی در این سریال را که یک درام روانشناسانه است که در بستر سیاسی شکل میگیرد، را پذیرفت به خبرنگار مهر گفت: یکی از ویژگیهای مجموعه "ارمغان تاریکی" این است که خیلی خوب قصه میگوید. نمیتوان گفت فیلمنامه یک بستر سیاسی را انتخاب کرده است، بلکه به یک بستر تاریخی میپردازد و اتفاقات سیاسی را در مقطعی از تاریخ روایت میکند که جناحهای مختلف وجود داشت.
وی در ادامه افزود: این سریال داستان یک عشق را در فضای سیاسی 20 سال و اندی پیش را روایت میکند. از سوی دیگر نقش مجید در این پروژه چالشهای فراوانی داشت و این فراز و نشیبها برایم جذاب بود و من را بازی ترغیب میکرد.
این بازیگر درباره تعامل با جلیل سامان کارگردان گفت: خوشبختانه تعامل خوبی میان ما حاکم بود و در دورخوانیها و در گفتگوهایی که با هم داشتیم او به من اعتماد کرد و در بازی آزاد گذاشت تا بتوانم ایدههایم را اجرایی کنم. جلیل سامان کارگردانی است که دید بازی دارد و به بازیگرش این فرصت را میدهد تا در بازی بتواند آزادانه نقشاش را ایفا کند.
مجیدی درباره ضعف این مجموعه در شخصیتپردازیها و دیالوگها خاطرنشان ساخت: من نمیدانم چرا ما در کارهای دیگران ضعفها را نمیبینیم، اما در کارهای خودمان مرتب ایراد می گیریم و ضعفها را خیلی برجسته میکنیم. من سریال 24 را دیدهام. این سریال در کنار ویژگیهایی که دارد، اما نمیتوان ضعفهایش را ندید گرفت. به نظرم مجموعه "ارمغان تاریکی" در حد بضاعت تلویزیون کار آبرومندی شده است.
وی ادامه داد: این مجموعه سالهای 60 را به تصویر میکشد که جناحهای مختلف سیاسی وجود داشتند. معمولاً به دلیل تغییر فضای معماری شهر نسبت به سالها قبل تهیهکنندگان این ریسک را کمتر میکنند تا مجموعهای درباره آن سالها بسازنند؛ چرا که هزینه زیادی میطلبد. نمیگویم مجموعه "ارمغان تاریکی" ضعف ندارد، اما اگر با نگاه خوشبینانه نگاه کنیم متوجه میشویم سال 60 را باورپذیر در آورده و تو ذوق مخاطب نمیخورد.
این بازیگر درباره بازی در کنار بازیگرانی چون لیلا زارع، مجید مشیری، امیر آقایی و ... گفت: خیلی خوب بود. به هر حال خیلی اهمیت دارد نقشهای مقابل شما را چه کسانی بازی کنند. دوستانی که حضور داشتند واقعاً بازیگر بودند.
مجیدی در ارزیابی مجموعه "ارمغان تاریکی" گفت: تصویربرداری این مجموعه سه روز دیگر به پایان میرسد. البته من مجموعه را دنبال میکنیم و از سطح انتظاری که داشتم بالاتر است. کار آبرومندی شده و صداگذاری و موسیقی خوبی هم دارد.
وی درباره اینکه آیا پخش همزمان و نتیجه بازتابها تاثیری در ادامه بازیتان گذاشته شده بود؟ توضیح داد: نه چون فرصت این کار نبود. وقتی پخش شد تصویربرداری جزییاتی از قسمتهای باقیمانده انجام میشود.
این بازیگر در پایان افزود: من از همه عوامل این پروژه قدردانی میکنم. به نظرم گروه به خوبی از عهده این کار برآمدند. ما شش ماه هر روز 12 تا 13 ساعت کار میکردیم تا کار به موقع برای پخش برسد. امیدوارم کار دیده شود، چون ما کار میکنیم تا دیده شود.
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