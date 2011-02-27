دورتموند پس از 20 سال در زمین بایرن به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند که از آخرین قهرمانی این تیم در رقابت های بوندس لیگا 9 سال می گذرد، شنبه شب در ورزشگاه خانگی بایرن به پیروزی ارزشمند سه بر یک دست پیدا کرد و گام بلند دیگری به سوی قهرمانی رقابت های این فصل برداشت.

برای تیم میهمان "لوکاس باریوش" در دقیقه 9 گل زد اما "لوییس گوستاوو" 6 دقیقه بعد ، بازی را به تساوی کشید. در ادامه بازی، "نوری شاهین" و "متس هوملس" دو بار در دقایق 18 و 60 برای دورتموند گل زدند تا نخستین برد "سیاه و زردها" از سال 1991 در زمین بایرن ، رقم بخورد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* کایزرسلاترن یک - هامبورگ یک

* شالکه یک - نورنبرگ یک (علی کریمی بر روی نیمکت ذخیره های شالکه هم حضور نداشت)

* کلن یک - فرایبورگ صفر

* هوفنهایم یک - ماینتس 2

* سنت پائولی صفر - هانوفر یک

هفته بیست و چهارم رقابت ها امشب برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:

* اینتراخت فرانکفورت - اشتوتگارت

* وردربرمن - بایرلورکوزن



جدول رده بندی:

1- بروسیا دورتموند 58 امتیاز

2- بایرلورکوزن 45 امتیاز- یک بازی کمتر

3- هانوفر 44 امتیاز

4- بایرن مونیخ 42 امتیاز

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16- وردربرمن 24 امتیاز - یک بازی کمتر

17- اشتوتگارت 19 امتیاز- یک بازی کمتر

18- مونشن گلادباخ 19 امتیاز