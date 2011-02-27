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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۵

هفته بیست و چهارم بوندس لیگا/

دورتموند پس از 20 سال در زمین بایرن به برتری رسید

دورتموند پس از 20 سال در زمین بایرن به برتری رسید

تیم فوتبال بروسیا دورتموند به ناکامی 20 ساله خود در زمین بایرن مونیخ پایان داد و این تیم را برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند که از آخرین قهرمانی این تیم در رقابت های بوندس لیگا 9 سال می گذرد، شنبه شب در ورزشگاه خانگی بایرن به پیروزی ارزشمند سه بر یک دست پیدا کرد و گام بلند دیگری به سوی قهرمانی رقابت های این فصل برداشت.

برای تیم میهمان "لوکاس باریوش" در دقیقه 9 گل زد اما "لوییس گوستاوو" 6 دقیقه بعد ، بازی را به تساوی کشید. در ادامه بازی، "نوری شاهین" و "متس هوملس" دو بار در دقایق 18 و 60 برای دورتموند گل زدند تا نخستین برد "سیاه و زردها" از سال 1991 در زمین بایرن ، رقم بخورد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* کایزرسلاترن یک - هامبورگ یک
* شالکه یک - نورنبرگ یک (علی کریمی بر روی نیمکت ذخیره های شالکه هم حضور نداشت)
* کلن یک - فرایبورگ صفر
* هوفنهایم یک - ماینتس 2
* سنت پائولی صفر - هانوفر یک

هفته بیست و چهارم رقابت ها امشب برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:
* اینتراخت فرانکفورت - اشتوتگارت
* وردربرمن - بایرلورکوزن

جدول رده بندی:
1- بروسیا دورتموند 58 امتیاز
2- بایرلورکوزن 45 امتیاز- یک بازی کمتر
3- هانوفر 44 امتیاز
4- بایرن مونیخ 42 امتیاز
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16- وردربرمن 24 امتیاز - یک بازی کمتر
17- اشتوتگارت 19 امتیاز- یک بازی کمتر
18- مونشن گلادباخ 19 امتیاز

کد مطلب 1262291

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