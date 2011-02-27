به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی شنبه شب در جمع خبرنگاران و در حاشیه جام تختی با بیان این مطلب در مورد شکایت برانکو از مسئولان فدراسیون فوتبال اظهار داشت: این یک مسئله داخلی است که مسئولان فدراسیون فوتبال باید آن را مرتفع کنند و سازمان نمی تواند در همه مسائل ورود کند.
وی در مورد دلیل به تعویق افتادن مجمع برخی فدراسیونهای ورزشی مانند کشتی و والیبال گفت: از زمانی که ما به سازمان آمدیم تلاش کردیم تا با برگزاری جلسه با مسئولان فدراسیونها اهداف را مشخص کرده و بگوییم ما روسایی می خواهیم که 24 ساعته در اختیار ورزش باشند.
وی تاکید کرد: در آن زمان تعدادی از فدراسیونها با سرپرست اداره می شدند که ما تلاش کردیم با برگزاری مجمع تکلیف روسای آن را مشخص کنیم و معتقدم بخشی از موفقیت ورزش ایران در گوانگجو حاصل نظم و مدیریت مناسب در فدراسیونهای ورزشی بود.
سعیدلو تصریح کرد: به تازگی انتخابات فدراسیون وزنه برداری برگزار شد و مقدمات برگزاری انتخابات فدراسیونهای مانند والیبال و کشتی نیز آماده شده است اما با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال فدراسیونها مشغول بررسی حسابهای مالی و دیگر مسائل هستند این انتخابات در سال 90 برگزار می شود.
وی در مورد صحبتهای رئیس فدراسیون کشتی در مورد اینکه این فدراسیون با یک میلیارد بدهی روبرو است گفت: با توجه به تصویب یک درصد بند ب، ورزش ایران هیچ مشکلی از نظر مالی ندارد. ضمن اینکه در حال حاضر نیز منابع مالی خوبی در اختیار سازمان است و به هرحال ما برنامه های خود را با فدراسیونها هماهنگ کرده و براساس آن بودجه می دهیم ممکن است در برخی شرایط فدراسیونها بدلیل مسائلی و برای پیشبرد اهداف ورزش فراتر از برنامه پیش بروند به هرحال این مبالغ در ورزش امر غیر قابل پیش بینی نیست و حل می شود.
سعیدلو در مورد برگزاری رقابتهای بین المللی جام تختی اظهار داشت: برگزاری سی و یک دوره جام تختی یک حرکت بسیار خوب از فدراسیون کشتی است که می تواند به رشد کشتی کشور کمک کند به هرحال کشتی آزاد و فرنگی ما همیشه در جهان موفقیتهای خوبی داشته اند و به تازگی نیز تیم فرنگی ما قهرمان جام جهانی شده است و امیدوارم از سال آینده این مسابقات با حضور کشورهای بیشتری برگزار شود، زیرا برگزاری این مسابقات به رشد ورزش کمک می کند.
رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل نبود تماشاگر در سالن المپیک کیش را نیز می توان با تبلیغات مناسب و کمک از رسانه ها برطرف کرد تا تماشاگران بیشتری نیز در سالن مسابقات حضور داشته باشند.
علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی شب شب در مراسم افتتاحیه سی و یکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی در جزیره کیش حضور داشت.
سعید لو خبر داد:
فدراسیون فوتبال باید بدهی برانکو را بپردازد/ بودجه را به "برنامه" میدهیم
رئیس سازمان تربیت بدنی تاکید کرد بدهی فدراسیون فوتبال به سرمربی پیشین تیم ملی یک مشکل داخلی است که باید پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی شنبه شب در جمع خبرنگاران و در حاشیه جام تختی با بیان این مطلب در مورد شکایت برانکو از مسئولان فدراسیون فوتبال اظهار داشت: این یک مسئله داخلی است که مسئولان فدراسیون فوتبال باید آن را مرتفع کنند و سازمان نمی تواند در همه مسائل ورود کند.
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