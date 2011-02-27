به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی شنبه شب در جمع خبرنگاران و در حاشیه جام تختی با بیان این مطلب در مورد شکایت برانکو از مسئولان فدراسیون فوتبال اظهار داشت: این یک مسئله داخلی است که مسئولان فدراسیون فوتبال باید آن را مرتفع کنند و سازمان نمی تواند در همه مسائل ورود کند.



وی در مورد دلیل به تعویق افتادن مجمع برخی فدراسیونهای ورزشی مانند کشتی و والیبال گفت: از زمانی که ما به سازمان آمدیم تلاش کردیم تا با برگزاری جلسه با مسئولان فدراسیونها اهداف را مشخص کرده و بگوییم ما روسایی می خواهیم که 24 ساعته در اختیار ورزش باشند.



وی تاکید کرد: در آن زمان تعدادی از فدراسیونها با سرپرست اداره می شدند که ما تلاش کردیم با برگزاری مجمع تکلیف روسای آن را مشخص کنیم و معتقدم بخشی از موفقیت ورزش ایران در گوانگجو حاصل نظم و مدیریت مناسب در فدراسیونهای ورزشی بود.



سعیدلو تصریح کرد: به تازگی انتخابات فدراسیون وزنه برداری برگزار شد و مقدمات برگزاری انتخابات فدراسیونهای مانند والیبال و کشتی نیز آماده شده است اما با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال فدراسیونها مشغول بررسی حسابهای مالی و دیگر مسائل هستند این انتخابات در سال 90 برگزار می شود.



وی در مورد صحبتهای رئیس فدراسیون کشتی در مورد اینکه این فدراسیون با یک میلیارد بدهی روبرو است گفت: با توجه به تصویب یک درصد بند ب، ورزش ایران هیچ مشکلی از نظر مالی ندارد. ضمن اینکه در حال حاضر نیز منابع مالی خوبی در اختیار سازمان است و به هرحال ما برنامه های خود را با فدراسیونها هماهنگ کرده و براساس آن بودجه می دهیم ممکن است در برخی شرایط فدراسیونها بدلیل مسائلی و برای پیشبرد اهداف ورزش فراتر از برنامه پیش بروند به هرحال این مبالغ در ورزش امر غیر قابل پیش بینی نیست و حل می شود.



سعیدلو در مورد برگزاری رقابتهای بین المللی جام تختی اظهار داشت: برگزاری سی و یک دوره جام تختی یک حرکت بسیار خوب از فدراسیون کشتی است که می تواند به رشد کشتی کشور کمک کند به هرحال کشتی آزاد و فرنگی ما همیشه در جهان موفقیتهای خوبی داشته اند و به تازگی نیز تیم فرنگی ما قهرمان جام جهانی شده است و امیدوارم از سال آینده این مسابقات با حضور کشورهای بیشتری برگزار شود، زیرا برگزاری این مسابقات به رشد ورزش کمک می کند.



رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل نبود تماشاگر در سالن المپیک کیش را نیز می توان با تبلیغات مناسب و کمک از رسانه ها برطرف کرد تا تماشاگران بیشتری نیز در سالن مسابقات حضور داشته باشند.



علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی شب شب در مراسم افتتاحیه سی و یکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی در جزیره کیش حضور داشت.