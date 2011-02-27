به گزارش خبرنگار مهر،مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه نشست اسفند ماه جامعه اسلامی مهندسین در جمع خبرنگاران درباره محاکمه سران فتنه اظهار داشت: بهترین محاکمه برای آنها این است که در دیدگاه مردم محکوم شوند که هم اکنون این اتفاق افتاده است.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد قوای سه گانه در تحقق شعار همت مضاعف و کارمضاعف گفت: سه قوه همه همت و تلاش خود را به کار بستند که در همین راستا یکی از کارهای بسیار مهمی که صورت گرفت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بود که با همت سه قوه انجام شد که اگر همه آنها با هم همکاری نمی کردند و هماهنگی لازم را نداشتند این اتفاق رخ نمی داد.

نبوی ادامه داد:دولت هم درایت زیادی به خرج داد و اگر پیش بینی های لازم را نمی کرد طرح هدفمندی یارانه ها نمی توانست به خوبی آغاز شود و امیدواریم با همکاری مردم و قوا این کار به انجام برسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی در خصوص حوادث 25 بهمن اظهار داشت: مردم به خوبی روشن کردند چرا که این روز حادثه ای بود که چهره واقعی فتنه گران و به ویژه سران فتنه را نشان داد و مشخص شد که آنها دل در گرو خط امام و مردم ندارند و از مسیر انقلاب منحرف شده اند.