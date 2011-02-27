80درصد گزارش آمانو تائید همکاری ایران است/ رد بندهای مبتنی بر قطعنامه

علی اصغر سلطانیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش اخیر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص موضوع هسته ای ایران تصریح کرد: مهمترین نکته در رابطه با گزارش اخیر این است که آمانو برای بار بیست و ششم تاکید کرد که هیچ انحرافی در برنامه هسته ای ایران به سمت اقدامات نظامی دیده نشده است و کلیه فعالیتهای ایران زیر نظر آژانس ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: اولین بار است که در هشت سال گذشته مطابق اصرار ما وتاکید بیش از 120 کشور جنبش عدم تعهد ساختار گزارش مدیر کل آژانس تغییر کرده و به دو بخش تقسیم شده است یک بخش مربوط به تعهدات در قبال معاهده NPT است که نشان می دهد کلیه تاسیسات و فعالیتهای ایران که شامل 16 موسسه و مرکز تحقیقات هسته ای است زیر نظر پادمان دنبال می شود.

سلطانیه یادآور شد: بخش دوم گزارش آمانو خواسته هایی است که بر اساس قطعنامه شورای امنیت مطرح شده در حالی که ما بارها به صورت مستند و با استنادات حقوقی و بین المللی ثابت کردیم که قطعنامه وجهات حقوقی ندارد و قابل اجرا نیست.

سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: قبلا این دو نوع درخواست یکجا در گزارش می آمد اما الان تفکیک شده که این گامی به جلو برای بهتر شدن نحوه ارائه گزارش از سوی مدیر کل آژانس است.

وی تاکید کرد:امیدواریم و انتظار داریم گزارش های مدیر کل آژانس روز به روز بهتر شود و مدیر کل تصویر واقعی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای و تعهدات ما ارائه دهد.

سلطانیه با بیان اینکه 80 درصد گزارش آمانو حاکی از انجام بازرسی های دقیق است، گفت: ایران از هیچ همکاری دریغ نکرده و بازرسی ها تحت نظر آژانس انجام می شود و کلیه بازرسی ها به صورت دقیق دنبال شده است و کلیه فعالیت ها در زمینه غنی سازی با ظریفت ترین حسابرسی توسط بازرسان انجام شده است.

وی یادآور شد: گزارش مدیر کل آژانس هر گونه بهانه جویی را از کسانی که برخورد خصمانه دارند سلب می کند.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با پرداختن گزارش به درخواست های شورای امنیت گفت: در این گزارش مواردی مانند تعلیق غنی سازی و اجتناب از تکمیل رآکتور تحقیقاتی اراک مطرح شده که این موضوعات برای همه مردم جهان روشن شده است که با توجه به اینکه ایران این موارد را تحت نظر آژانس انجام می دهد این حق را نمی تواند از خود سلب کند و این برنامه ها را متوقف نماید.

سلطانیه تاکید کرد: همچنین مدیر کل آژانس در گزارش اخیر اعلام کرده که مواردی که قطعنامه خواستار توقف آن شده زیر نظر آژانس بوده است.

وی افزود: البته ما هنوز گله مندیم که چرا در گزارش اخیر مدیر کل آژانس به جزئیات بیشتر فنی پرداخته شده است که درک آن برای عموم مشکلاتی ایجاد می کند.

سفیر دائم ایران در آژانس اضافه کرد: پیام کلی گزارش آمانو این است که همه فعالیتهای ایران زیر نظر آژانس انجام می شود.

وی تصریح کرد: یک نکته که در گزارش اخیر به نسبت گذشته برجسته شده این است که به صراحت گفته شده است که در ایران هیچ فعالیت بازفرآوری (جداسازی پلوتونیوم ) وجود ندارد در حالیکه در قطعنامه شورای امنیت از ایران خواسته شده که بازفرآوری تعلیق شود که این از تناقضات قطعنامه شورای امنیت است که گزارش آمانو آشکارا نشان می دهد که ایران اساسا چنین فعالیتی نداشته است.



