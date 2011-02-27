به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست مطبوعاتی محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما بحث امنیت شغلی عنوان شد و وی در این ارتباط افزود: مهمترین مسئله‌ای که در حال حاضر وجود دارد بحث امنیت شغلی است. ما تمام سرفصل‌ها را قبل از هک کردن سایت و حتی بعد از راه‌اندازی اعلام کردیم. این بحث تحت سرفصل‌های مشخصی معلوم شده است. تلاش می‌کنیم سرفصل مانند یک مرجع جا بیافتد.

وی افزود: امنیت شغلی مفهوم گسترده‌تری دارد. این موضوع آن چیزی نیست که به ذهن هر کسی در وهله اول می‌رسد. به طور مثال ممکن است سراغ بازیگری برویم که عنوان می‌کند از کار افتاده‌ است، امنیت شغلی ندارد، حمایت نمی‌شود اما بدانید این مفهوم کلی امنیت شغلی نیست. با دقت باید بحث امنیت شغلی با سرفصل باز شود و آن را به عنوان یک بسته مطرح کنیم و قبول کنیم که عدم امنیت شغلی یک بسته‌ای است که باید درباره آن سرفصل ارایه دهیم.

عسگرپور ادامه داد: بیمه بیکاری از بدیهیاتی است که اولویت بیشتری در بحث امنیت شغلی دارد که البته این موضوع باید در پایان برنامه چهارم توسعه محقق می‌شد. در نبود متولی جدی با صعه صدر اول باید تمام مسایل را بشنویم همه بهتر می‌دانید که بخش کمی از این موضوع در اختیار خانه سینما است. در این ارتباط برنامه‌ ریزی‌هایی انجام دادیم و باید بدانیم راهی جز دسته بندی اطلاعات در این زمینه وجود ندارد.

وی گفت: ما در اردیبهشت امسال طرح امنیت شغلی را به معاونت سینمایی ارایه دادیم. در بحث امنیت شغلی تهیه بانک اطلاعاتی در بحث اولیه وجود دارد. ما قبل‌تر با اصنافی روبرو بودیم که اطلاع دقیقی از اعضای خود نداشتند حتی صنف هایی وجود داشتند که فایلی از آنها موجود نبود. باید در وهله اول بدانیم تهیه یک بانک اطلاعاتی یک پروسه زمان بری بود اما حالا دارای یک بانک اطلاعاتی هستیم که باید تبدیل به یک اساس شود. ما تمامی این طرح را به طور کامل و به صورت یک بانک اطلاعاتی به معاونت سینمایی تقدیم کردیم. اما هیچ واکنش مشخصی دریافت نکردیم .ما کم کم به سیستم آفلاین فکر می‌کنیم. قرار است یک جریان صنفی با دولت ارتباط برقرار کند، همان جریانی که مدام از آن به عنوان تعامل نام برده می‌شود! کاری برای ما نمی‌کند.

محمدمهدی عسگرپور افزود: وقتی که ما به سیستم آفلاین می‌کنیم بهتر است به یک پیمان جمعی برسیم. اصناف باید با یکدیگر متحد شوند که البته این یک طرحی موقت بود که چند سال پیش انجام شد و بعد از مدت‌ها متاسفانه رها شد.

وی گفت: خوشبختانه در اتفاقات اخیر با زمینه این پیمان نامه جمعی کار مواجه شدیم که قدم مثبتی در بحث امنیت شغلی است. طرحی که ارایه شده در آن حتی جریمه‌ها نیز در پیمان‌نامه‌ها و کار ما در داوری‌ها مشخص شده است.