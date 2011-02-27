بیماران یاسوجی همچنان در استانهای دیگر سرگردانند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، هم اکنون تنها دو بیمارستان در این شهر وجود دارد که با توجه به رشد فزاینده جمعیت و همچنین مراجعه بیماران دیگر نقاط شهری و روستایی استان به آنها، پاسخگوی بیماران نیست.

بر این اساس همچنان اکثر بیماران این استان راهی شهرهای همجوار در استانهای دیگر می شوند که این مسئله علاوه بر افزایش هزینه های درمان، مشکلات دیگری را نیز ایجاد می کند.

با این حال به نظر می رسید با تصویب ساخت بیمارستان 200 تختخوابی یاسوج در سفر اول هیئت دولت به استان در فروردین 85 بخش زیادی از مشکلات بهداشت و درمان این استان محروم حل شود اما تاکنون این امر محقق نشده است.

بیمارستان پس از چهار سال همچنان در حال اسکلت سازی

این بیمارستان که در زمینی به مساحت چهارهکتار و در هفت طبقه با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان در حال احداث است، هنوز پس از چهار سال در مرحله اسکلت سازی می باشد.

پیش از این قرار بود این بیمارستان 200 تختخوابی در پایان سال 88 به بهره برداری برسد اما عملیات اجرایی این پروژه چندین بار به علت کمبود اعتبار تعطیل شد و هم اکنون نیز به همین دلیل از پیشرفت فیزیکی بسیار کمی برخوردار است.

حتی دو بازدید وزیرمسکن طی دو سال گذشته از این پروژه که وزرات او مجری احداث آن است نیز تاکنون نتوانسته مشکلات این بیمارستان را حل کند.

در سفر سوم هیئت دولت به استان نیز مصوبه" پیش بینی اعتبار برای اتمام و تکمیل بیمارستان 200 تختخوابی یاسوج تا پایان سال مالی90" به تصویب رسید اما با گذشت بیش از هشت ماه از سفر این مصوبه هنوز محقق نشده است.

با این حال استاندار کهگیلویه و بویراحمد از عدم اتمام مراحل احداث بیمارستان 200 تختخوابی یاسوج انتقاد کرد.

قوام نوذری در بازدید از بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج گفت: هم اکنون کمبود فضای فیزیکی یکی از مهمترین مشکلات بیمارستانها در یاسوج می باشد که با بهره برداری از بیمارستان 200 تختخوابی یاسوج این مشکل تا حدودی برطرف می شود.

عکس تزئینی است

وی با اشاره به مشکلات فضای فیزیکی بیمارستانهای یاسوج، بیان داشت: به دلیل کمبود فضا در بیمارستانهای این شهر، از راهروها نیز برای بستری بیماران استفاده شده و به همین دلیل انجام خدمات درمانی و پرستاری نیز با مشکل مواجه شده است.

نوذری با اشاره به عدم اتمام مراحل احداث بیمارستان 200 تختخوابی یاسوج، اظهار داشت: وزیر مسکن نیز در طی دو سفر به این استان دوبار از این بیمارستان بازدید و از کندی پیشرفت فیزیکی آن انتقاد کرد.

وی عنوان کرد: لازم است در ارتباط با تامین اعتبار این پروژه تجدید نظرهایی صورت گیرد و مراحل ساخت این بیمارستان هرچه سریعتر به اتمام برسد.

استاندار گفت: از طریق ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهور پیگیریهایی در این زمینه صورت گرفته است اما باید این پیگیریها با جدیت بیشتری دنبال شود و امید است وزارتخانه های بهداشت و مسکن تلاشهای بیشتری برای اتمام این بیمارستان انجام دهند.

فضای فیزیکی بیمارستانهای استان جوابگوی بیماران نیست

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان نیز گفت: هم اکنون فضاهای فیزیکی بیمارستانها به دلیل قدیمی بودن و طراحی های نامناسب جوابگو نیست واین مشکلاتی را برای بیماران و خدمات دهندگان ایجاد کرده است.

اورنگ ایلامی افزود: ساختمان بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج مربوط به 25 سال پیش است و بیمارستان شهید بهشتی این شهر نیز قبل از انقلاب ساخته شده است.

وی بیان کرد: تختهای بیمارستانی در این استان بیش از ظرفیت بیمارستانهاست و به عنوان مثال هم اکنون در بیمارستان 96 تختخوابی امام سجاد(ع) یاسوج، بیش از 190 تخت جاسازی شده است.

ایلامی عنوان کرد: چنانچه بیمارستانها و مراکز درمانی که در شهرهای استان در دست احداث هستند تکمیل و راه اندازی شوند، تمام مشکلات درمانی رفع خواهد شد.

با این حال بیماران یاسوجی همچنان چشم انتظار اجرای این پروژه مهم بهداشتی و درمانی هستند تا برای درمان در بیمارستانهای دیگر استانها سرگردان نشوند.