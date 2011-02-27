رشد اعتبارات صندوق رفاه پزشکی در بودجه 90/ بودجه جوابگوی وامها نیست

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشد اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی با توجه به اعتباری که در لایحه بودجه سال 90 به میزان 397.547 میلیون ریال درنظر گرفته شده رشدی معادل 5.77 درصد داشته است.

وی افزود: این میزان رشد بودجه صندوق رفاه را در ارائه تسهیلات و سقف تسهیلات اعتباری محدود می کند و با توجه به افزایش تورم سالیانه، امکان بالا بردن سقف وام ها و تسهیلات وجود ندارد.

جعفری اظهار داشت: ما درصدد بودیم که سقف تسهیلات را افزایش دهیم اما با توجه به رشد محدود اعتبارات، تنها می توانیم وضعیت موجود را حفظ کنیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: در صورتی که تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی آنها تغییراتی در سال آینده داشته باشد و به سمت کاهش تعداد و افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی حرکت خود را ادامه دهد امکان افزایش در برخی تسهیلات وجود دارد که این میزان نیز در سال آینده و پس از مشخص شدن میزان پذیرش دانشجویان در دانشگاهها تعیین می شود.