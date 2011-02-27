دلایل دو برابر شدن قیمت تخم مرغ اعلام شد/ توافق جدید با وزارت بازرگانی

هدایت اصغری در گفتگو با مهر با اشاره به توافق با وزارت بازرگانی برای عرضه تخم مرغ به بازار، گفت: امروز با توافقاتی که با وزارت بازرگانی می شود، هر شانه تخم مرغ 300 تومان زیر قیمت خرده فروشی ها به بازار عرضه خواهد شد.

وی قیمت هر شانه تخم مرغ را هم اکنون در بازار بین 4700 تا 5000 تومان اعلام کرد و افزود: افزایش هزینه تولید و قیمت نهاده ها از عواملی هستند که قیمتها را افزایش دادند به طوریکه قیمت ذرت از 220 به 410 تومان و سویا از 360 به 600 تومان رسیده است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذار میهن در خصوص تاثیر شیوع بیماری در افزایش قیمت تخم مرغ اظهار داشت: این موضوع در میزان تولید تاثیری ندارد و بنابراین نمی تواند باعث افزایش قیمتها شود.

اصغری با بیان اینکه درحال حاضر قیمت تمام شده تولید هر کیلو تخم مرغ برای تولید کننده 1800 تومان است افزود: کشور ما با تولید یک میلیون و 300 هزار تن تخم مرغ در تولید این محصول خودکفاست که از این میزان 850 هزار تن به مصرف داخلی می رسد و مابقی به کشورهای همسایه صادر می شود.

وی درباره اینکه دولت پس از گرانی تخم مرغ تعرفه واردات را صفر اعلام کرد و گفت: تعرفه واردات تخم مرغ 30 درصد بود که الان این تعرفه صفر شده است و به طور حتم مشکلاتی را برای تولیدکننده بوجود می آورد.

در هفته گذشته قیمت هر شانه تخم مرغ با افزایش حدود 2 برابری مواجه شد و این امر نگرانی هایی را برای مصرف کنندگان در پی داشت.