تالاب کجی؛ شوره زاری زنده در دل کویر

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، تالاب کجی نمکزار، شوره زاری وسیع است که به دلیل پایین بودن سطح ارتفاع آن نسبت به مناطق اطراف محل تجمع زهاب منطقه است.

این پدیده با توجه به شوری بیش از حد خاک آن به دریاچه نمکی تبدیل شده و مامن زندگی پرندگان و حیوانات زیادی است.

هر چند در سال های گذشته به دلیل خشکسالی از میزان آب تالاب کاسته شده ولی به طور کلی در فصول پاییز و زمستان همواره آب دارد و محل امنی برای پرندگان مهاجر آبزی محسوب می شود.

این قابلیت باعث شده است هر سال تعداد زیادی از پرندگان مهاجر چون اردک سرسبز، کشیم گردن سیاه، حواصیل خاکستری، سلیم طوقی و غیره به این پناهگاه مهاجرت کنند زیرا در آن پوشش گیاهی مناسب برای تخم گذاری پرندگان وجود دارد.

گز و تاغ نیز از گیاهان این تالاب است و زاغ بور، هوبره، عقاب طلایی، پرستو، کبک و کلاغ سیاه نیز از پرندگان بومی و روباه، خرگوش، پامسواکی کوچک و موش خانگی هم از پستانداران موجود در تالاب کجی نمکزار شهرستان نهبندان محسوب می شود.

تالاب کجی نمکزار پناهگاه پنج هزار پرنده مهاجر

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهارداشت: تالاب کجی نمکزار نهبندان از پدیده‌های بی ‌نظیر و منحصر به فرد شرق کشور محسوب می ‌شود که بیشتر از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد.

حمید صالحی افزود: تالاب زیبا کجی نمکزار نهبندان با 22 هزار هکتار و 765 مترمربع وسعت در 75 کیلومتری شمال شهر نهبندان قرار گرفته و با توجه به خشکسالی‌های چندین ساله اما همچنان زنده است.

وی با بیان اینکه دردو هزار کیلومتر مرزهای شرق کشور چنین جاذبه زیست محیطی منحصر به فردی وجود ندارد، تصریح کرد: این تالاب تنها آبگیری است که به روخانه و حتی آبراه ‌ها وصل نمی‌ شود و در تابستان خشک و در زمستان با جوشیدن آب آبگیری و پذیرای پرندگان و حیوانات مختلفی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این پدیده با توجه به شوری بیش از حد خاک آن به دریاچه نمکی تبدیل شده و محل زندگی پرندگان و حیوانات زیادی است، اظهار کرد: مسوولان شهرستان باید به این پدیده زیست محیطی مهم توجه داشته باشند.

صالحی ادامه داد: طبق آمار بیش از پنج هزار پرنده مهاجر را در این تالاب شاهد بودیم و در این میان پرنده ای به نام زاغ بور که گونه‌ ای نادر در دنیا است را فقط در حاشیه کویرهای ایران در استان‌های سمنان، یزد و خراسان جنوبی می ‌توان یافت که البته بیشتر این نوع پرنده در خراسان جنوبی و آن هم در فقط در تالاب کجی نمکزار زندگی می‌ کنند و محل اصلی زندگی آنان در قیچ ‌زارها است.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر به ویژه در چند ماه گذشته گردشگران خارجی از کشورهای مختلف برای دیدن جاذبه‌ های زیست محیطی خراسان جنوبی به این استان سفر کردند و جای دارد که مسوولان نیز بودن هزینه‌ های گزاف این جاذبه‌ها را به گردشگران و مسافران نوروزی معرفی کنند.

تالاب کجی نمکزار نهبندان قابلیت ثبت در لیست تالاب های بین المللی را دارد

مسئول اداره حفاظت محیط زیست نهبندان نیز به خبرنگار مهر گفت: این تالاب، شوره زار وسیعی است که به دلیل پایین بودن سطح ارتفاع نسبت به مناطق اطراف، محل تجمع زهاب منطقه شده است.

رضا مستقیم افزود: از آن جا که در فصول پاییز و زمستان این تالاب دارای آب است محل امنی برای پرندگان مهاجر آبزی محسوب می شود و با داشتن برآمدگی ها خشکی و پوشش گیاهی، محل مناسبی برای تخم گذاری پرندگان است.

وی از گیاهان غالب در این منطقه به دشتی قیچ، گز و تاغ و از گونه های حیات وحش به عقاب طلایی، زاغ بور، هوبره، کبک، تیهو، چکاوک کاکلی، دم جنبانک ابلق، گربه وحشی، جبیر(بزآهو)، کل و بز تشی و بزمچه اشاره کرد.

وی ارتقای منطقه شکار ممنوع تالاب کجی نمکزار به پناهگاه حیات وحش با تصویب شورای عالی محیط زیست کشور را مهم ترین اقدامات انجام شده این اداره عنوان کرد.

مستقیم بیان داشت: تالاب کجی نمکزار از بهمن ماه 86 به مدت پنج سال جزء مناطق حفاظت شده محیط زیست در کشور می باشد و شکار در این منطقه ممنوع است.

به گفته وی بهترین زمان برای بازدید از این جاذبه منحصر به فرد زیست محیطی اوایل بهار تا اواس پائیز است اما علاقمندان می توانند در تمامی فصول سال از اینن تالاب بازدید داشته باشند.