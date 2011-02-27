صدور قطعنامه 1970؛ جزئیات تحریم قذافی و خانواده وی

رژیم سفاک معمر القذافی رهبر دیکتاتور لیبی از آغاز قیام خونین لیبی که در تاریخ 17 فوریه آغاز شده است تاکنون حدود 2 هزار نفر را به کام مرگ کشانده است و هزاران تن زخمی و مفقود شده اند. قلع و قمع وحشیانه معترضین علیه که به طرق مختلف حتی بمباران شهرهای این کشور صورت گرفت به حدی بی سابقه بود که شورای امنیت را واداشت تا تصمیمی اتخاذ کند.

15 عضو شورای امنیت شب گذشته با اعمال تحریم های شدید علیه رژیم معمر القذافی، خانواده و نزدیکان وی موافقت کردند.

این تحریم ها شامل ممنوعیت فروش سلاح به لیبی و منع سفر قذافی و 16 تن از اعضای خانواده (7 پسر، همسر و یک دختر) و نزدیکان وی است.

همچنین اعضای این شورا با ارجاع پرونده کشتار مردم لیبی توسط رژیم قذافی به دادگاه جنایی بین المللی موافقت کردند و از مسئولان این کشور خواستند که با دادگاه مذکور همکاری کامل کند.

در این قطعنامه که به قطعنامه 1970 نامیده شد از مقامات لیبی خواسته شده که امنیت تمامی شهروندان این کشور را محقق و خواسته هایشان را بر آورده کند و اجازه ورود کمک های دارویی و پزشکی برای ملت لیبی را بدهد.

این قطعنامه در حضور "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد به تصویب رسید. "مارک لیال گرانت" نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد در این رابطه اظهار داشت: صدور این قطعنامه بیانگر حمایت جامعه جهانی از مردم لیبی است.

"سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز خاطرنشان کرد: جامعه جهانی یکصدا سخن گفت و تصمیم گرفت و این قطعنامه هشداری است به مقامات لیبی تا خشونت علیه مردم خود را متوقف کنند.

"جیرار ارو" نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که فرار از این تحریم ها امکان ندارد.

بان کی مون ضمن قدردانی از صدور قطعنامه 1970 اظهار داشت: صدور این قطعنامه پیامی بود مبنی بر اینکه هرگز با جنایاتی که رخ می دهد تسامح نمی شود و ما امیدوارم مقامات لیبی این پیام را بشنوند.

وی روز جمعه گفته بود: اکنون زمان آن فرا رسیده است که شورای امنیت اقدامات ملموسی را در قبال لیبی اتخاذ کند و از دست دادن زمان و تاخیر به مثابه توهین به ارواح کشته شدگان لیبیایی است.

"عبدالرحیم شلقم" نماینده لیبی در سازمان ملل متحد نیز پس از تصویب قطعنامه اعلام کرد که رژیم قذافی مشروعیت خود را از دست داد و شکی نیست که این قطعنامه یک حمایت معنوی بزرگ از ملت لیبی در برابر عوامل خونخوار قذافی است.

وی که پیش از این سمت وزیر خارجه در رژیم قذافی را بر عهده داشت روز شنبه با ارسال نامه ای به شورای امنیت حمایت خود را از ارجاع پرونده کشتار لیبی به دادگاه جنایی بین المللی اعلام کرده بود.