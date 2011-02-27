تشکیل دولت در بن بست بیروت

بررسی اخبار چند روز اخیر در لبنان بن بستی را در روند تشکیل دولت نشان می دهد که رهایی از آن به تفاهم مشترک و گفتگوی تمامی جریانهای لبنانی با یکدیگر نیازمند است.

بر این اساس، زمانی که یکی از نزدیک ترین مقامات جریان 14 مارس به رهبری "سعد حریری" به طور علنی اعلام می کند، که هدف ما سقوط دولت "نجیب میقاتی" (نخست وزیر انتخاب شده در پارلمان) در صورت موفق شدن به تشکیل آن است باید به عمق بحران سیاسی در لبنان توجه داشت.



البته تحولات اخیر نشان داده است که جریان 14 مارس به هیچ وجه از تصمیم خود در عدم حضور در دولت جدید دست نمی کشد. این جریان به طور خاص بر لزوم نخست وزیری مجدد سعد حریری در دولت تاکید دارد و تحولات اخیر را به منزله کودتا علیه خود تلقی کرده است.



زمان اعلام موضع رسمی جریان 14 مارس



روزنامه النهار لبنان امروز در گزارشی به نقل از منابع موثق خود نوشت: جریان 14 مارس موضع رسمی خود را تا فردا به نجیب میقاتی اعلام خواهد کرد.



بنابراین گزارش، اعضای جریان 14 مارس فردا به طور رسمی عدم مشارکت حتمی خود را در دولت جدید به اطلاع میقاتی خواهند رساند.



البته تحلیلگران سیاسی در بیروت معتقدند: اعلام نهایی موضع جریان 14 مارس، تحولات سیاسی در لبنان را وارد مرحله تازه ای کرده و بر سرعت تشکیل کابینه جدید خواهد افزود.



این در حالیست که منایع نزدیک به میقاتی در گفتگو با روزنامه صدی البلد اعلام کردند: آخرین اطلاعات ما نشان می دهد که دولت تا روزهای آتی تشکیل نخواهد شد.



تقاضای میقاتی و سلیمان از جریانات سیاسی/ وزارت انرژی مهمتر از وزارت دفاع





روزنامه الدیار امروز نوشت: "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان از مقامات جریان 14 مارس به رهبری حریری تقاضا کرده است که در مراسم روز چهاردهم مارس آتی (که همه ساله توسط این جریان جشن گرفته می شود) اظهارات معتدلی داشته باشند.



همچنین میقاتی نخست وزیر لبنان نیز از جریانات حامی خود که هم اکنون اکثریت را در اختیار گرفته اند، خواسته است در این روزها نوعی آتش بس رسانه ای داشته باشند تا مقدمات تشکیل دولت جدید فراهم شود.



از سوی دیگر "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با روزنامه النهار در مسئله تشکیل دولت جدید اظهار داشت: پس از کشف نفت و گاز در لبنان اهمیت وزارت انرژی بسیار بیشتر از وزارت دفاع شده است.



بری در این اظهارت به تلاش برخی از جریانها برای تصاحب پستهای وزارتی اشاره داشت که در چند هفته اخیر بحث و گفتگوهای غیر رسمی درباره آن شدت گرفته است.



بی طرفی سوریه در مسئله تشکیل دولت جدید/ خروج حریری کار حزب الله بود!





روزنامه النهار لبنان امروز در گزارشی دیگر نوشت: دمشق نمی خواهد در قبال مسئله تشکیل کابینه جدید در لبنان موضع مثبت یا منفی اتخاذ کند.



بر این اساس، مقامات سوری از این مسئله که دمشق مصالح و یا آسیب هایی در تشکیل دولت جدید در لبنان دارد، گریزان هستند و در پی رعایت بی طرفی در این مسئله هستند.



از سوی دیگر، "محمد الحجار" از نمایندگان پارلمان لبنان و عضو فراکسیون المستقبل در گفتگو با روزنامه الرایه قطر ادعا کرد: "ولید جنبلاط" برای رای دادن به نخست وزیری میقاتی مورد تهدید حزب الله قرار گرفته بود.



وی با اتهام زنی به حزب الله لبنان افزود: حزب الله بازیگر اصلی در کنار نهادن حریری از جایگاه نخست وزیری بود چون حریری با لغو دادگاه بین المللی مخالفت کرد.