به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر شنبه شب در نشست اسفندماه جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به طرح الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت گفت: این سند بالاتر از سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه پنج ساله کشور است و امیدواریم تدوین شود که در همین راستا جامععه اسلامی مهندسین آمادگی کامل دارد تا در تدوین این طرح به اندیشمندان حوزوی و علوم انسانی کمک کافی نماید.

وی همچنین در مورد تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: تحقیر مردم توسط حکام مستبد مهمترین انگیزه خیزش های مردمی در منطقه بود چرا که حقوق و حق آنها از سوی حاکمان نادیده گرفته شده بود.

وی ادامه داد: مسئله خودکامگی رهبران و شاهان منطقه که اصولا حکومت های آنان قرون وسطایی بود و هیچ گاه حکومت دموکراتیک در این کشورها نبود و همواره رای ها از قبل از انتخابات تعیین می شد.

وی همچنین با اشاره به واکنش غربی ها به حوادث اخیر منطقه گفت: غربی ها همواره می خواستند موج حق طلبی مردم را به موج دموکراسی خواهی غربی تغییر دهند که این تعبیر بسیار ساده انگارانه است چرا که غرب به هیچ وجه موافق این قیام ها نبوده و فقط علاقه داشته به این موج سوار شود.

وی با اشاره به نبود رهبری در این کشورها تصریح کرد: اگر ولایت فقیه در کشور ما وجود نداشت انقلاب اسلامی به ثمر نمی رسید و حتی اگر به ثمر هم می رسید نتیجه آن نظیر کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان می شد که در اثر نبود رهبری به جنگ های داخلی دچار شدند که همین نگرانی از نبود رهبری در کشورهای دیگر اسلامی نیز وجود دارد. که البته هر اتفاقی در این کشورها به وقوع بپیوندد از وضع موجود آنها بهتر است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: مردم منطقه باید در شرایط فعلی مقاومت کنند چرا که هم اکنون زمزمه هایی مبنی بر دخالت های نظامی در این کشورها مطرح می شود که باید مراقبت کافی صورت گیرد و وزارت خارجه نیز مواظبت کند تا مردم به پا خواسته منطقه از شر حکام خودکامه نجات پیدا کنند.

وی همچنین در خصوص لایحه بودجه سال 90 اظهار داشت: لایحه بودجه با 75 روز تاخیر از سوی دولت به مجلس تقدیم شد که هم اکنون هیئت رئیسه به دنبال این است تا راهی ترتیب دهد تا این بودجه تا پایان سال به تصویب برسد که البته با وضعیت فعلی این قضیه غیر ممکن است چرا که جداول زمانی در آیین نامه فرصت هایی را معین کرده است که جزء حقوق نمایندگان است.

باهنر تاکید کرد: بودجه امسال نزدیک به 50 درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزایش یافته که این افزایش باید هم در منابع و هم در زمینه به طور کامل کارشناسی شود.