خانواده ها در حوزه تربیت فرزندان باید نقش پر رنگ تری داشته باشند

محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد به مناسبت فرا رسیدن روز تربیتی، اظهار داشت: شخصیت دانش آموزان و نوع پرورش و تربیتی که دارند در فضای خانه و خانوداه شکل می گیرد و زمانی مدرسه و معلم می تواند در رفتار او تغییر و تحول ایجاد کنند که سه عنصر خانواده، معلم و مدرسه با یک دیگر سازگاری و هم خوانی داشته باشند.

وی تصریح کرد: تمام عناصر مدرسه از جمله نوع کلاس و تبلیغات آموزشی که در مدارس صورت می گیرد در فرایند تربیتی دانش آموزان موثر است و معلم به عنوان مهم ترین عنصر تربیتی می تواند نقش مهمی در فرایند تربیت و پرورش دانش آموزان ایجاد کند.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش نیز در راستای تغییر و تحول در نظام پرورشی و تربیتی مدارس معاونت پرورشی آموزش و پرورش را به سه حوزه پرورشی، تربیت بدنی و مشاوره تفکیک کرده است تا تربیت و پرورش دانش آموزان در مدارس نمود بیشتری داشته باشد.

وی اضافه کرد: تمام برنامه هایی که در آموزش و پرورش استان نیز انجام می گیرد رویکرد تربیتی و پرورشی دارند و موفقیت دانش آموزان در مسابقات علمی، فرهنگی، هنری، و معارف قرآنی بیان کننده سیاست های آموزش و پرورش استان است.

وی افزود: در سال جاری بیش از 30 هزار دانش آموز در مسابقات علمی، فرهنگی، هنری، معارفقرآنی و پرسش مهر شرکت کردند که 63 نفر در مسابقات علمی، فرهنگی، هنری، و معارف قرآنی در سطح کشور موفق به اخذ رتبه های اول تا سوم کشوری شده اند و 22 نفر نیز در پرسش مهر توانستند به رتبه های برتر اول تا سوم دست پیدا کنند.

وحیدی ادامه داد: بیش از 40 هزار دانش آموز نیز در ایام تابستان در 141 پایگاه اوقات فراغت در سطح استان حضور داشتند.

وی به افزایش سرانه کتاب برای هر دانش آموز نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاری 118 جلد کتاب در مدارس استان توزیع شد و شاخص سرانه کتاب برای هر دانش آموز از 4.74 جلد به 5.72 جلد کتاب افزایش یافت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی از افزایش اردوهای تربیتی نیز خبر داد و گفت: در سال جاری بیش از 25 هزار دانش آموز به اردو رفتند که طی یک ماه گذشته نیز چهار هزار دانش آموز پسر مقطع دوم مدرسه به مناطق غرب کشور جهت اجرای برنامه های عملی مکمل درس آمادگی دفاعی اعزام شدند.

وحیدی به جذب 147 مشاور در آموزش و پرورش استان نیز اشاره کرد و خاطر نشان کرد: در گذشته نقش مشاوره بیشتر در هدایت تحصیلی دانش آموزان نمود داشت و به آسیب ها و رفع مشکلات دانش آموزان توجه ای نمی شود به همین منظور در سال جاری 11 کارگاه آموزشی وی‍ژه مشاوران مدارس استان برگزار شد و پنج هزار فرهنگی نیز علاوه بر مشاوران در این کارگاه های آموزشی شرکت کردند.

وی ادامه داد: در راستای گسترش فعالیت های قرآنی نیز در مدارس استان بیش از 50 کلاس انس با قرآن وعترت برگزار شد که به طور میانگین 25 هزار دانش آموز در این مراسم شرکت کردند.

وی اضافه کرد: در سال جاری نیز 304 روحانی به عنوان امام جماعت در مدارس استان حضور پیدا کردند و از 900 معلم نیز به عنوان امام جماعت مدارس استفاده شد.

وحیدی در خصوص فعالیت های تریت بدنی آموزش و پرورش استان نیز گفت: در سال جاری دانش آموزان استان در مسابقات کشوری موفق به کسب 22 مقام کشوری و سه کاپ اخلاق شدند.