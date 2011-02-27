بارسلونا پیروز شد رئال مادرید متوقف

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت های لالیگا در زمین رئال مایورکا به برتری 3 بر صفر دست پیدا کرد. برای بارسا در این دیدار لیونل مسی (38)، داوید ویا (57) و پدرو (66) گل زدند.

رئال مادرید، اصلی ترین رقیب بارسا در رقابت های این فصل، در زمین دپورتیوو لاکرونا با تساوی بدون گل به کار خود پایان داد. اختلاف تیم مورینیو با بارسلونای صدرنشین دوباره به هفت امتیاز رسید.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آتلتیکو مادرید 2 - سویا 2

* اسپانیول 4 - رئال سوسیه داد یک

* اسپورتینگ گیخون صفر - رئال زاراگوزا صفر

رقابت های هفته بیست و پنجم امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگری می شود:

* لوانته - اوساسونا

* هرکولس - ختافه

* راسینگ سانتاندر - ویارئال

* آتلتیک بیلبائو - والنسیا

تیم های فوتبال مالاگا و آلمریا هم روز دوشنبه آخرین دیدار این هفته از رقابت ها را برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 68 امتیاز - یک بازی بیشتر

2- رئال مادرید 61 امتیاز - یک بازی بیشتر

3- والنسیا 48 امتیاز

4- ویارئال 46 امتیاز

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18- رئال زاراگوزا 24 امتیاز - یک بازی بیشتر

19- آلمریا 21 امتیاز

20- مالاگا 20 امتیاز