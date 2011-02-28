موضع ضعیف شورای امنیت در قبال لیبی/ هشدار درباره جنگ داخلی در ساحل عاج

نشست شورای حقوق بشر درباره لیبی

نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل بدون حضور نماینده لیبی روز ششم اسفند ماه برگزار شد.این نشست در حالی برگزار شد که "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اروپا گفت: کشورهای اروپایی باید اقدامات خاصی را برای اعمال تحریمات علیه لیبی اتخاذ کنند.

بیانیه ضعیف شورای امنیت درباره کشتار ملت لیبی

در پی انتشار بیانیه روز سه شنبه سوم اسفند ماه شورای امنیت که خواستار پایان "فوری" خشونت ها در لیبی شده است، "ابراهیم دباشی" معاون هیئت نمایندگی لیبی در سازمان ملل که در اعتراض به سرکوب مردم از سمت خود استعفا داده ضمن استقبال از این بیانیه، آن را "نه چندان قوی" توصیف کرد.

در بیانیه اى که از سوى شوراى امنیت سازمان ملل منتشر شده، تمامی ۱۵ عضو این شورا خواستار برداشتن گامهایى در جهت بر آوردن خواسته هاى قانونى مردم لیبى شدند.

بیانیۀ شورای امنیت در عین حال خواستار دسترسی سریع ناظران بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشر به اوضاع در این کشور شد.

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه حکومت لیبی

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه هفتم اسفند ماه به اتفاق آراء علیه حکومت لیبی قطعنامه صادر کرد. بر اساس این قطعنامه دارائی‌های معمر قذافی، اعضای خانواده و نزدیکانش مسدود شده ضمن اینکه این اشخاص با ممنوعیت سفر هم مواجه می‌ شوند.

این قطعنامه شامل تحریم تسلیحاتی حکومت لیبی نیز می شود. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل همچنین دادگاه بین المللی جنایی را مسئول رسیدگی به سرکوب معترضان ضد دولتی در لیبی و محاکمه عاملان کشتار غیرنظامیان در آن کشور کرد.

اظهارات "اردوغان" درباره تحریم لیبی

"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه ضمن مخالفت با تحریم دولت لیبی این اقدام را به زیان مردم این کشور دانست.

وی که پیش از نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبی سخن می گفت، اظهار داشت: این اقدام نه تنها تاثیری بر دولت لیبی ندارد، بلکه به عاملی برای افزایش فشار به مردم این کشور تبدیل می شود.



اردوغان همچنین کشورهای غربی را به داشتن چشمداشت به نفت لیبی به جای توجه به وضعیت بحرانی مردم این کشور متهم کرد.

تحریم یکجانبه غرب علیه دیکتاتور لیبی

در روزهای اخیر کشورهای غربی بارها از لزوم تحریم دولت لیبی به دلیل کشتار معترضان بدست ارتش قذافی خبر داده و اقدامات یکجانبه ای را نیز در این زمینه انجام داده اند.

کشورهای اتحادیه اروپا جمعه گذشته در مورد تحریم نظامی، توقیف داراییها و ممنوعیت سفر و مراوده با لیبی به توافق رسیدند و قرار شد این تصمیمات ظرف هفته آینده رسما به تصویب این اتحادیه برسد.

همچنین "باراک اوباما" شش اسفند ماه دستوری را امضا کرد که طبق آن مراودات مالی و اقتصادی با لیبی قطع و داراییهای این کشور در آمریکا بلوکه می شود.

درخواست مشاوران "بان کی مون" برای حمایت مقامات لیبی از مردم

"فرانسیس دنگ" مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای پیشگیری از نسل کشی و "ادوارد لاک" مشاور ویژه دبیرکل در مورد مسئولیت حمایت در بیانیه ای مشترک که سه شنبه سوم اسفند ماه در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک منتشر کردند از مسئولان لیبی خواستند مردم این کشور را با جلوگیری از نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایت علیه بشریت همچنین بر انگیخته شدن آنان مورد حمایت قرار دهند.

در این بیانیه آمده است: ما به عنوان مشاوران ویژه دبیرکل برای پیشگیری از نسل کشی و مسئولیت حمایت نسبت به گزارش های خشونت آمیز دریافت شده از جمهوری سوسیالیستی خلق لیبی نگران هستیم. حملات نظام مند و گسترده علیه جمعیت غیر نظامی به وسیله نیروهای نظامی، مزدوران و هواپیماهای جنگی نقض فاحش قوانین بین المللی حقوق بشر هستند. اگر ماهیت و مقیاس چنین حملاتی تایید شود، به خوبی می توانند مصداق جنایت علیه بشریت بوده که باید نسبت به آنها مسئولان پاسخگو باشند.

هشدار بان کی مون درباره وقوع جنگ داخلی در ساحل عاج

"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل با اشاره به درگیریهای اخیر در ساحل عاج نسبت به وقوع یک داخلی در این کشور هشدار داد.

دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت: همزمان با بالاگرفتن اختلافات میان حامیان رئیس جمهوری خودخوانده و منتخب ساحل عاج، این کشور در آستانه وقوع یک جنگ داخلی قرار دارد. علاوه بر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا که مخالفت خود را با ادامه ریاست گباگبو اعلام کرده بودند آفریقا نیز به ادامه چنین وضعیتی هشدار داده بود.