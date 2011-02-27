به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه چهارمین طرح ملی وبلاگ‌نویسی بوی سیب در سالن شیخ صدوق واقع در حرم مطهر شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع) در شهر ری با حضور برخی از مسئولان برگزاری و جمعی از وبلاگ‌نویسان شرکت‌ کننده در طرح برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد لطفی نیاسر، مدیر رادیو معارف برگزاری این قبیل برنامه‌ها را فضایی در جهت عبور از شخصیت جسمی عنوان کرده و گفت: در این قبیل حرکت‌ها، شخصیت معنوی از شخصیت جسمی پیشی می‌گیرد. رنگ، جسم، جنسیت، فقر و غنا مانع دوستی انسان‌هاست که در این کارها، اثر خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد.

محمدحسین صوفی معاون صدای سازمان صدا و سیما این برنامه یکی از جلوه‌های عاشورا را انقلاب اسلامی ایران دانست که با تاکید بر مفاهیم عاشورا و با استفاده از فرهنگ امام حسین (ع) انقلابی بزرگ را بنا نهاد و امروز شاهد نشر این انقلاب در جهان هستیم.

صوفی استفاده از اینترنت را در جهت تعامل هرچه بهتر خوانندگان و دست‌اندرکاران برنامه‌های رادیویی موثر قلمداد کرده و گفت: در شرایط معمول مهمترین راه ارتباط با مخاطب از طریق نامه و تلفن است که گاهی هزینه‌های سنگینی را برای مخاطبان به همراه دارد. اما با استفاده ازاینترنت، شنوندگان هم از زمان پخش برنامه ها، مهمانان و یا منابع اطلاعاتی معرفی شده در برنامه‌ها مطلع می‌شوند و هم می‌توانند فایل‌های صوتی به صندوق صوتی شبکه ارسال کنند و یا با برنامه‌های مورد علاقه خود ارتباط گرفته، سوژه، گزارش یا مطلب ارسال کنند.

در بخش دیگری از برنامه، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی استفاده از اینترنت را به عنوان ابزاری ارتباطی و زمینه‌ساز و اثربخش ارزیابی کرده و گفت: هر حکومت و ملتی سعی می‌کند از این ابزار برای نیل به مقاصد خود بیشتر استفاده کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در فتنه ۸۸ توجه داشتید که یکی از ابزارها اینترنت بود، صدها هزار شبکه و وبلاگ اینترنتی، مشغول دروغ پراکنی و تبلیغات بود. اما استفاده از اینترنت از سوی دیگر می‌تواند مفید باشد. به طور مثال در حوادث اخیر در تونس، مصر، لیبی و یمن یکی از امکاناتی که در اختیار مردم بود، همین اینترنت بود.

در بخش اهدای جوایز، از سید شهاب‌‌الدین واجدی نویسنده وبلاگ "عکاس مسلمان" و یکی از داوران دوره قبل که دراغتشاشات ۲۵ بهمن مورد حمله اغتشاش‌گران قرار گرفته بود، تقدیر و تندیس جشنواره و هدیه سفر به عتبات عالیات به او اهدا شد.

در بخش پادکست عاشورایی: مصطفی اعلوی، احمد مظفری جواد موحدی، حسین رشیدی‌زاد و محسن مهابادی مورد تقدیر قرار گرفتند و راضیه شفاعتی‌فر از سوی شرکت‌کنندگان شایسته تقدیر شدند.

در بخش پست محور وبلاگ‌نویسان: حسین سلیمانی، زینب فیاضی روزبهانی، مجتبی احمدی، علی سلیمانی، یاسمن راوری، ابوالفضل خوش طینت، احمد خسروی، سید علیرضا عرشی‌ها و صالحه‌دری و محمد جواد سیلی تقدیر شدند.

در بخش وبلاگ‌محور محسن اخلاقی، صالحه دری، محمد قادری،‌ فهمیه جوادی، نسیبه خلیلی و ندا امامی تقدیر شدند. دو پایگاه معارف غیر دولتی "پنج روز" به مدیریت عبدالله حقیقی و "تریبون مستضعفین" به مدیریت محمد صالح مفتاح شایسته تقدیر دانسته شدند و تندیس طرح را دریافت کردند.