به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد شنبه شب در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر با نتیجه پرگل 4 بر صفر در زمین ویگان اتلتیک به برتری رسید. برای من یونایتد در این دیدار خاویر هرناندز (17 و 74)، وین رونی (84) و فابیو داسیلوا (87) گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آستون ویلا 4 - بلکبرن یک

* اورتون 2 - ساندرلند صفر

* نیوکاسل یک - بولتون یک

* ولورهمپتون 4 - بلکپول صفر

هفته بیست و هشتم رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* وستهام - لیورپول

* منچسترسیتی - فولهام

تیم های استوک سیتی و وست برومویچ آلبیون هم دوشنبه آخرین دیدار هفته بیست و هشتم را برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 60 امتیاز

2- آرسنال 56 امتیاز

3- منچسترسیتی 49 امتیاز

4- تاتنهام 47 امتیاز

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18- وست برومویچ 28 امتیاز

19- ویگان اتلتیک 27 امتیاز - یک بازی بیشتر

20- وستهام یونایتد 25 امتیاز