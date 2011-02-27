به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد شنبه شب در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر با نتیجه پرگل 4 بر صفر در زمین ویگان اتلتیک به برتری رسید. برای من یونایتد در این دیدار خاویر هرناندز (17 و 74)، وین رونی (84) و فابیو داسیلوا (87) گل زدند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* آستون ویلا 4 - بلکبرن یک
* اورتون 2 - ساندرلند صفر
* نیوکاسل یک - بولتون یک
* ولورهمپتون 4 - بلکپول صفر
هفته بیست و هشتم رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* وستهام - لیورپول
* منچسترسیتی - فولهام
تیم های استوک سیتی و وست برومویچ آلبیون هم دوشنبه آخرین دیدار هفته بیست و هشتم را برگزار خواهند کرد.
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 60 امتیاز
2- آرسنال 56 امتیاز
3- منچسترسیتی 49 امتیاز
4- تاتنهام 47 امتیاز
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18- وست برومویچ 28 امتیاز
19- ویگان اتلتیک 27 امتیاز - یک بازی بیشتر
20- وستهام یونایتد 25 امتیاز
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