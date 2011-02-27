ایجاد اشتغال در کردستان تنها وظیفه یک دستگاه یا سازمان خاص نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان، اظهار داشت: در حال حاضر تنها یک سازمان و دستگاه خاص دولتی مسئول و متولی ایجاد اشتغال در کردستان نیست و این مقوله یک وظیفه عمومی است و باید تمامی دستگاه های دولتی با مشارکت خود مردم و بخش های خصوصی در راستای ایجاد اشتغال در سطح استان تلاش کنند.

وی عنوان کرد: دو نیاز اصلی استان کردستان در حال حاضر که بارها نیز از سوی مسئولان ارشد نظام نیز اعلام شده است اشتغال و افزایش سرمایه گذاری است که باید برای رسیدن به شرایط مناسب در این دو بخش تمامی دستگاه های دولتی و سازمان های مختلف همکاری و مشارکت داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان افزود: همکاری شبکه بانکی و همچنین ترغیب و تشویق افراد سرمایه گذاری برای حضور در استان کردستان یک نیاز لازم و ضروری است و باید در این بخش اقدامات و برنامه ریزی های بهتری در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا شاهد افزایش اشتغال و در نتیجه توسعه همه جانبه استان کردستان باشیم.

ازهاری در ادامه با اشاره به ایجاد اشتغال تعهد شده در سال جاری در استان کردستان، گفت: بر اساس آمار اعلام شده از سوی دستگاه های دولتی تاکنون بالغ بر 23 هزار فرصت شغلی در سال 89 در استان کردستان ایجاد شده است که با توجه به تعهد استان رقم ایجاد شده مناسب است ولی باید برای افزایش آن تلاش کرد چرا که کردستان ظرفیت و توانمندی بیشتری در این حوزه داراست.

وی در پایان به وضعیت استان برای ایجاد اشتغال در سال آینده اشاره کرد و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مباحث در این حوزه همکاری و تعامل دستگاه های مختلف است تا بر اساس آن بتوان برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر در سال آینده در حوزه ها و بخش های مختلف اقدام کرد.