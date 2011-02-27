"اراده آزاد" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به بررسی اراده آزاد در دنیای کنونی و انتخابهای واقعی این دوران می‌پردازد.

در زندگی روزمره اکثر مردم تصور می‌کنند که در انتخاب میان شیوه‌ها و راههای گوناگون عمل و کنش آزاد هستند. اگر به این ادعا کمی با دقت نگاه کنیم درمی‌یابیم که این دیدگاه مبتنی بر پیش فرضهای متافیزیکی و فرااخلاقی است که هر کدام جای بحث دارد.

چگونه ما می‌توانیم دارای اراده آزاد و اختیار باشیم در حالی که چیزهای معینی وجود دارند که به وسیله عواملی خارج از کنترل ما تعریف می‌شوند؟ نقش و جایگاه فرایندهای تصادفی در رفتارها چیستند؟ آیا می‌توان نقشی برای این فرایندها در پس اعمال متصور شد؟ اینها سؤالاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نویسنده معتقد است که پرسش در مورد اراده آزاد پرسشی قدیمی در تاریخ فلسفه به شمار می‌رود که همواره ذهن فیلسوفان را معطوف خود ساخته است. پرسش دیگری که به تبع این پرسش در تاریخ فلسفه وجود داشته، دارا بودن این آزادی و اختیار از سوی انسان است. پرسش این بوده که آیا انسان دارای اراده آزاد است؟

این کتاب با عنوان "اراده آزاد: راهنمایی بر یک موضوع غامض و دشوار" از سوی انتشارات بین المللی کانتینیوم منتشر شده است.