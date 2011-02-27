به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، سخنگوی "روس اتم" اعلام کرد که روسیه و بنگلادش احتمالاً طی سال جاری توافقنامه احداث نیروگاه اتمی در خاک این کشور را امضا خواهند کرد.

ارزش این قرار داد در حدود 1,5 میلیارد دلار برآورد شده است.

این سخنگو گفت: در جریان سفر "نیکلای اسپاسکی" معاون رئیس شرکت "روس اتم" به بنگلادش طرفین روز پنجشنبه 24 فوریه توافق اولیه را در این باره صورت دادند و انتظار می رود که خود توافقنامه طی سال جاری میلادی به امضا برسد".



انتظار می رود که ساخت این نیروگاه سال 2018 به پایان برسد.

توافقنامه مذکور احداث دو واحد نیروگاه اتمی مجهز به راکتورهای "VVER" (راکتور آبی-آبی) را در نظر دارد.

توافقنامه مذکور احداث دو واحد نیروگاه اتمی مجهز به راکتورهای "VVER" (راکتور آبی-آبی) را در نظر دارد.

پیش از این گزارش شده بود که در چارچوب این قرارداد روسیه دو راکتور به قدرت مجموع 2 هزار مگاوات به این کشور تحویل خواهد داد.