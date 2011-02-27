پروژه های عمرانی خوزستان سال آینده شکوفا می شود

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به افزایش 100درصدی اعتبارات پروژه های عمرانی کشور گفت: در سال آینده با محقق شدن طرح هایی که به منظور اشتغال زایی در استان در نظرگرفته شده اند زمینه های اشتغال مناسبی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: افزایش بودجه پروژه های عمرانی به معنای اجرای 100درصدی پروژه ها در استان خواهد بود.



حجازی ادامه داد: اولویت به کارگیری نیروها با افراد بومی است ومسئولان دستگاه ها و پروژه ها باید اولویت را به پیمانکاران و نیروهای بومی اختصاص بدهند.

رئیس شورای اشتغال استان خوزستان تصریح کرد: طبق آنچه که در تعهد پنج ساله اول بوده است نرخ بیکاری تک رقمی شده است و باید در برنامه پنج ساله دوم نرخ بیکاری به پنج درصد برسد.



حجازی تاکید کرد: با توجه به تعداد جوانان جویای کار و زمینه هایی که برای ایجاد اشتغال در استان فراهم شده اگر قرار باشد طرح پنج ساله را در سه سال اجرایی کنیم باید سالیانه 130هزار شغل در استان ایجاد شود تا در پایان دولت دهم، نرخ بیکاری به زیر هفت درصد برسد.



استاندارخوزستان اظهار داشت: بانکها باید از محل اعتبارات و منابع داخلی خود تسهیلات لازم برای ایجاد اشتغال را به افراد معرفی شده پرداخت کنند.