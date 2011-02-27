سلام دوباره ریزگردهای عربی/ مهمانی که نفس صاحبخانه را بند آورد!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استان لرستان طی هفته گذشته و امروز شاهد ورود دوباره ریزگردهای عربی بود تا گرد و غبار بازهم تبدیل به مهمان همیشگی آسمان این استان شود.

این در حالیست که اداره کل هواشناسی استان لرستان هوای این استان را طی فردا - یکشنبه - غبار آلود پیش بینی کرد و از ورود دوباره ریزگردهای عربی به این استان خبر داد.

گرد و غبار در لرستان چند سال است که مردم این استان را درگیر کرده ولی هنوز چاره ای اصولی برای آن اندیشیده نشده است. ریزگردهای عربی امروز به مهمان دائمی این استان تبدیل شده است؛ البته مهمانی که نفس صاحب خانه را بند می آورد!

استان لرستان سال گذشته 100 روز آلوده را پشت سر گذاشت و در سالجاری نیز تاکنون شاهد چندین موج ضعیف و شدید ریزگردهای عربی بوده است.

عکس تزئینی است

این در حالی است که همواره لرستان به عنوان سرزمینی با طبیعت زیبا و دلکش در ایام مختلف سال زبانزد بوده که وضعیت ریزگردهای عربی و خسارات آن به طبیعت موجب خدشه به این موهبت الهی شده است.

به هر حال با وجود گلایه های مردم و تذکرات مکرر نمایندگان استانهای غرب کشور در زمینه ضرورت چاره اندیشی مسئولان برای معضل گرد و غبار به نظر می رسد هنوز نشست های چندجانبه مسئولان محیط زیست دستاورد قابل توجهی را در پی نداشته است.

به هر روی با وجود وعده های مسئولان محیط زیست در زمینه برگزاری نشست هایی با مسئولان کشورهای همسایه برای حل مشکل به نظر می رسد هیچ کدام از این راهکارها نتیجه عملی به دنبال نداشته است تا امروز سلامت مردم استانهای غرب کشور دستخوش پدیده ای باشد که 80 درصد منشا آن را باید در کشورهای همسایه ایران جستجو کرد.

مسئول پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در مورد آلودگی فعلی هوای استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر مطابق آخرین سنجش های صورت گرفته میزان ذرات معلق در هوای این استان 310 میکروگرم بر مترمکعب است.

الهام برنا استاندارد ذرات معلق در هوا را 150 میکروگرم بر مترمکعب عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر آلودگی هوای استان لرستان دو برابر حد استاندارد می باشد.

وی ادامه داد: این در حالیست که پنج شنبه هفته گذشته نیز استان لرستان شاهد موج دیگری از گرد و غبار بوده است.

مسئول پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان میزان آلودگی هوا در پنج شنبه گذشته را چهار برابر حد استاندارد اعلام کرد و بیان داشت: مطابق سنجش های صورت گرفته در این روز میزان ذرات معلق در هوای این استان 600 میکروگرم بر مترمکعب بوده است.

برنا از لرستانیها خواست که از ورزش کردن و فعالیت های بدنی در فضای باز خودداری کنند و گفت: همچنین بیماران قلبی و تنفسی به ویژه سالخوردگان و خردسالان غیر از مواقع ضروری از منزل خارج نشوند.

مسئول پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان یادآور شد: لرستان در سالجاری شاهد 85 روز غبارآلود بوده است.