وضعیت نامناسب مسکن مهر در آذربایجان شرقی/50 درصد غیراستاندارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در گزارش وضعیت مسکن مهر آذربایجان شرقی که ظهر شنبه در جلسه شورای فنی استانداری به نمایش درآمد، وضعیت مسکن مهر در شهرهای سهند تبریز، آذرشهر، بناب و دیگر شهرهای استان بررسی شده و اغلب آنها در زمینه مصالح، رعایت قوانین مهندسی - عمرانی و استحکام ساختمان ها وضعیت نامناسبی داشتند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: بر اساس نظارت های انجام شده برای مسکن مهر 42 درصد خوب ارزیابی شده و 58 درصد مابقی نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

محمد اشرف نیا خاطرنشان کرد: شورای فنی استان به مسائل فنی ساخت و سازها به صورت ریز وارد خواهد شود و باید کنترل بیشتری بر این مسئله صورت گیرد.

وی گفت: باید از حداقل کنترل‌ها نیز استفاده شود تا ایمنی ساختمان‌های شخصی و بناهای عمومی در استان تامین شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: ادارات کل استان نمی‌توانند از مصوبات شورای فنی استان سرپیچی کنند و نباید این مصوبات خودسرانه تغییر یابد.

اشرف‌نیا اظهار داشت: در مورد پروژه مسکن مهر نیز این توجه و دقت نظر وجود دارد و مجریان مختلف باید در زمینه عملکرد خود مسئولیت‌پذیر باشند.

وی گفت: نظارت تشریفاتی در مورد پروژه‌های ساختمانی قابل قبول نیست و افراد و دستگاه‌های متولی پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود.

اشرف نیا تصریح کرد: در بخش بتون، جوش و ژئوتکنیک نظارتی در استان وجود ندشته و با توجه به این که مربوط به بحث استحکامی می شود متاسفانه به دلیل عدم وجود کنترل کافی مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.

دستورالعمل های عمرانی آذربایجان شرقی بلاتکلیف مانده اند

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از بلاتکلیفی دستورالعمل های عمرانی آذربایجان شرقی انتقاد کرد.

محمد اشرف‌نیا با ابراز نارضایتی گفت: دستورالعمل های مطرح شده در حوزه های مختلف از سوی وزارت مسکن سه سال است که در این استان اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: به علت عدم اجرایی شدن دستورالعمل های عمرانی در این استان شورای فنی افراد حقوقی و فعلان این عرصه را موظف به اجرای طرح های عمرانی می کند.

وی گفت: نظارت تشریفاتی در مورد پروژه‌های ساختمانی قابل قبول نیست و افراد و دستگاه‌های متولی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

محمد اشرف‌نیا همچنین بر ضرورت نظارت جدی بر فعالیت‌های ساختمانی تاکید کرد.

وی گفت: بی‌تفاوتی در کار مردم غیرقابل قبول است و نباید کارهای مردمی را با چند ورق کاغذ و چند امضا تمام شده دانست.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی تلفات انسانی و جانی در اثر گودبرداری غیر اصولی و عدم مطالعات ژئوتکنیک اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی مسئول این مسئله است و باید جلوگیری از این کار را دنبال کند، نباید جان انسان‌ها را با اقدمات غیرمسئولانه و کاغذ بازی عده‌ای به بازی گرفت.

وی تاکید کرد: مسئولان ارشد استان بر شناسایی و تعیین مسببان این حوادث تاکید دارند و نظارت جدی‌تر مورد توجه مسئولان است.