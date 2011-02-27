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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۶

در پی آغازآخرین ماموریت‌فضایی؛

دیسکاوری به ایستگاه رسید/ فرود فضانورد انسان نما به ایستگاه

دیسکاوری به ایستگاه رسید/ فرود فضانورد انسان نما به ایستگاه

شاتل فضایی دیسکاوری ناسا در پی آغاز آخرین ماموریت فضایی خود به مدار زمین، به منظور انتقال مقادیری از تجهیزات و ابزار یدکی و اولین فضانورد انسان نمای روباتیک به ایستگاه بین المللی فضایی روز گذشته در ایستگاه کناره گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این آخرین باری خواهد بود که شاتل دیسکاوری به ایستگاه بین المللی فضایی متصل خواهد شد و پس از این ماموریت این دو باید برای همیشه با یکدیگر خداحافظی کنند.

دیسکاوری تا کنون 31 بار به ایستگاه فضایی سفر کرده است و در این سفر آخر اتاق انبار جدید و یک روبات فضانورد انسان نمای پیچیده را برای کمک به ساکنین ایستگاه با خود حمل کرده است.

دو پرواز باقی مانده از برنامه طولانی مدت شاتلهای ناسا به اندیور و دیسکاوری تعلق دارد که طی ماه های آینده انجام خواهند گرفت و پس از آن برنامه شاتلهای ناسا برای همیشه به پایان رسیده و شاتلها بازنشسته خواهند شد.

دیسکاوری روز پنجشنبه هفته گذشته زمین را به مقصد ایستگاه فضایی بین المللی و با هدف انجام ماموریتی 11 روزه ترک کرد و پس از بازگشت در موزه ای جا خواهد گرفت. این ماموریت شامل دو راهپیمایی فضایی خواهد بود که طی آن قطعاتی جدید به بدنه ایستگاه نصب خواهند شد.

بر اساس گزارش سی ان ان، زمانی که شاتلها بازنشسته شوند، فضانوردان آمریکایی باید تا اواسط دهه در پیش رو با استفاده از کپسول روسی سایوز خود را به ایستگاه بین المللی برسانند. به این شکل آمریکا پس از پایان برنامه شاتلها به نوعی به توانمندی های فضایی روسیه وابسته خواهد شد.

کد مطلب 1262341

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