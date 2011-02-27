هفت سین نوروز، زیستگاه جدید سمندر گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شکار و فروش غیرقانونی انواع سمندرها و لاک پشت ها سالهاست که در گلستان رواج دارد و این گونه های بی پناه و نادر نیز از دست سودجویان در امان نمانده است.

سمندر یکی از گونه های منحصر به فرد است که نیاز به حمایت ویژه دارد و آنچه در حال حاضر بسیار ضروری است، حفاظت از آن است.

زیستگاه سمندر از لحاظ اکولو‍ژیکی در درجه بسیار بالایی قرار گرفته و تشکلهای زیست محیطی استان خواستار ارتقای این زیستگاه به یک منطقه حفاظت شده هستند.



این گونه به راحتی توسط مردم بومی منطقه گرفته می شود و سپس در آکواریوم های خانگی و یا بر سر سفره هفت سین سال نو گذاشته می شود.

به هر حال به نظر می رسد حفاظت از این گونه منحصر به فرد نیاز به عزم همگانی دارد، که باید در سایه تعامل و همدلی میان مسئولان صورت گیرد، نه اینکه متولیان با فرافکنی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

فروش سمندر ممنوع شد

در عین حال، در آستانه سال نو، اداره کل محیط زیست گلستان، خرید و فروش لاک پشت های برکه ای، سمندرها و مارها را ممنوع اعلام کرد.





عکس تزیئنی است

مسئول روابط عمومی حفاظت محیط زیست گلستان گفت: با توجه به نزدیک شدن سال نو و با نظر به تجربیات گذشته،‌ اقدام برخی افراد سودجو برای خرید و فروش گونه های مختلف جانوری نظیر لاک پشت های برکه ای، سمندرها و مارها (گونه های بومی و غیربومی وحشی)‌ در اماکن عمومی یا میادین میوه و تره بار، از نظر این اداره کل ممنوع است.

احمد دباغیان افزود: این ممنوعیت با هدف حفظ حیات موجودات زنده صورت می گیرد.



وی اضافه کرد: در صورت مشاهده این امر، با متخلفان به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

علاوه بر سمندر و لاک پشت گونه زیستی زیادی در گلستان وجود دارد که براثر شکار غیرمجاز در معرض نیستی قرار دارند.

68 گونه پستاندار، 9 گونه دوزیست، هزار و 704 گونه گیاهی در استان گلستان شناسایی شده است که برخی از این گونه های زیستی شامل گونه های گیاهی و جانوری تا مرز انقراض پیش رفته اند.



گلستان از نظر تنوع زیستی جانوری و گیاهی جزو استانهای غنی کشور به شمار می آید و برای صیانت از این گونه های ارزشمند باید برنامه ریزی شود.

قرقاول، کبک، تیهو، زنگوله بال، کوکر سفید و سیاه، آبی و بلدرچین، قرقی، دلیجه، سارگپه، عقاب، دو برادر، دال سیاه، طرلان و بالابان از جمله گونه هایی هستند که در استان گلستان مشاهده می شوند.



بیش از 150 گونه پرنده در گلستان شناسایی شده است و تنوع زیادی این گونه پرندگان نشان دهنده زیستگاههای گوناگون در این منظقه است و از این تعداد پرنده 48 نوع در فصل بهار و تابستان در منطقه مشاهده می شود و 62 گونه پرنده نیز بومی پارک ملی است و در مجموع 110 گونه پرنده در این منطقه زاد و ولد می کنند.



بر اساس اعلام کارشناسان محیط زیست، از مجموع جانوران موجود در تنوع زیستی استان، 19 گونه در معرض انقراض هستند و همچنین از گونه های گیاهی موجود در استان، پنج گونه در معرض انقراض و 16 گونه آسیب پذیر و 107 گونه گیاهی در معرض خطر در استان شناسایی شدند.



علاوه بر این 65 گونه حمایت شده جانوری شامل مرال، قرقاول، بلبل، پلنگ نیز در استان زیست و زاد آوری می کنند.