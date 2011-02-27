به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری در گردهمایی روسای سازمانهای امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل امور مالیاتی کشور اظهار داشت: امسال در حوزه درآمدهای مالیاتی نهادها و بنیادها 39 درصد تحقق، 48 درصد رشد مثبت و اشخاص حقوقی غیردولتی 100 درصد تحقق و 45 درصد رشد مثبت داشتیم.

وی افزود: در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی علیرغم رشد 21 درصدی نسبت به سال گذشته، تحقق درآمدها 79 درصد ، در مالیات بر ثروت با 42 درصد رشد نسبت به سال گذشته 90 درصد، در بخش کالا و خدمات با 40 درصد رشد نسبت به سال قبل 66 درصد و در مالیات بر فرآوردهای نفتی با 43 درصد رشد نسبت به سال قبل 68 درصد تحقق درآمدهای مالیاتی داشتیم که ناشی از تأثیرات هدفمند کردن یارانه ها می باشد.

عسکری افزود: معوقه تجمیع درآمدهای مالیاتی با 38 درصد رشد ، 121 درصد و مالیات بر ارزش افزوده با 43 درصد رشد 70 درصد تحقق داشته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به تحقق رقم 79 درصدی درآمدهای مالیاتی در یازده ماه امسال گفت: بیشترین عدم تحقق مربوط به علی الحساب و معوق شرکتهای دولتی است.

وی اظهارداشت: در حوزه وصول و اجرا کارهای خوبی صورت گرفت و ساختار کار تغییر کرد. در طول 10 ماهه سال گذشته 626 میلیارد تومان از معوقات را وصول کردیم که در مدت مشابه امسال این رقم به 1146 میلیارد تومان رسید.

عسکری با اشاره به بودجه سال آینده اظهار داشت: در سال جاری در بخش مالیات رقم بودجه 24945 میلیارد تومان بود که پیش بینی عملکرد ما 22880 میلیارد تومان بوده و پیش بینی می شود بیش از 92 درصد از درآمدها محقق شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: در بودجه سال آینده در بخش مالیات رقم 29500 میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به مصوب امسال 3/18 درصد رشد و نسبت به پیش بینی عملکرد امسال 9/28 درصد رشد دارد.

وی گفت: در عملکرد مالیات بر ارزش افروده تلاشهای خوبی صورت گرفته و رضایت بخش است. در نیمه دوم سال 1387 جمعاً مبلغ 763 میلیارد تومان، در سال 88، 2933 میلیارد تومان و در ده ماه امسال 3600 میلیارد تومان درآمد از مالیات بر ارزش افزوده تحصیل شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به طرح تحول نظام مالیاتی اظهار داشت: طرح تحول نظام مالیاتی شامل تکمیل فرآیند نظام مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون مالیاتها، طرح جامع مالیاتی و توسعه زیرساختهای نظام مالیاتی می باشد که از سال آینده بطور جدی پیگری واجرا خواهد شد.