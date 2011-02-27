کاهش 45 درصدی بارندگی در آذربایجان غربی/ تشدید بحران دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر ذوالفقاری بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت خشکسالی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر فعال سازی کارگروه های شهرستانی مدیریت کم آبی در استان افزود: در سال زراعی امسال با 97 میلی متر بارندگی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد و دوره درازمدت 48 درصد کاهش بارندگی داریم.

وی در ادامه بیان داشت: بر اساس نقشه های پیش یابی سازمان هواشناسی، طی روزهای پایانی سالجاری و ماههای فروردین و اردیبهشت سال 90 با ورود سامانه های بارش زا به استان میزان بارندگیهای تا حدودی افزایش می یابد.

خسارت 2 هزار میلیارد ریالی خشکسالی به کشاورزی و محیط زیست آذربایجان غربی

وی با اشاره به ادامه روند پدپده خشکسالی در آذربایجان غربی، اظهار داشت: بر اساس آمارهای اعلام شده کاهش نزولات آسمانی طی سالجاری بیش از دو هزار میلیارد ریال به بخشهای مختلف کشاورزی و محیط زیست استان خسارت وارد شده که باید با راهکارهای مناسب نسبت به مدیریت این پدیده اقدام شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی هم در این جلسه مجموع آبهای ذخیره شده در پشت سدهای استان را 691 میلیون متر مکعب عنوان کرد و بیان داشت: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 300 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

تشدید بحران دریاچه ارومیه / کاهش 300 میلیون متر مکعبی آب سده

نقی کریمی با بیان اینکه باید نسبت به مدیریت آب مصرفی و جلوگیری از هدر رفت آن و جلوگیری از کشت ارقام آب بر توجهی جدی شود، اظهار داشت: با کاهش بارندگیها در سال جاری و تدوام وضعیت خشکسالی میزان ارتفاع آب دریاچه ارومیه 42 سانتی متر پایین تر از حد اکولوژیک دریاچه قرار گرفته است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم اولویت بندی طرحهای مدیریت کم آبی در استان، گفت: هم اکنون خشکسالی حادثه غیر مترقبه ای محسوب نشده که در این راستا دستگاههای اجرایی باید پروژه های متناسب با این موضوع را جهت اجرا در برنامه سالانه خود در اولویت قرار داده و با یک برنامه ریزی دقیق با اختصاص اعتبار مورد نیاز اجرایی کنند.

جواد محمودی همچنین با اشاره به اینکه طرح انتقال آب از حوضه های مجاور و مطالعات باروری ابرها در راستای نجات دریاچه ارومیه آغاز شده، اظهار داشت: بر اساس مصوبات کارگروه ویژه مدیریت دریاچه ارومیه، تغییر الگوی کشت، مدیریت منابع آبی، بهبود و اصلاح شبکه های آبیاری و توقف طرحهای توسعه ای در اراضی دیم در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت در مصرف منابع آبی، اظهار داشت: جهت جلوگیری از بحران کم آبی دریاچه ارومیه به ارزش 40 هزار میلیارد ریال طرح ارائه شده که از این اعتبارات 27 هزار میلیارد ریال در قالب راهکارهای پیشنهادی دستگاههای دولتی هزینه خواهد شد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام سفرهای نوروزی و بارشهای فصلی، تاکید کرد: در این ایام تمامی اکیپهای امدادی دستگاههای اجرایی برای مقابله و پیشگیری از خسارتهای ناشی از سیلابهای احتمالی باید در آمادگی کامل باشند.