به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر ویسی، تهیه‌کننده انیمیشن "قصه‌های جنگ" گفت: تولید این انیمیشن از نیمه اول امسال آغاز شد و در تولید آن از تکنیک کات اوت و دو بعدی استفاده شده و هم اکنون با پایان مراحل انیمیت، تدوین و موسیقی پیش‌بینی می‌کنیم برای اسفندماه این مجموعه آماده پخش شود.

ویسی با اشاره به اینکه مجموعه "قصه‌های جنگ" فاقد دیالوگ و به صورت موسیقی و تصویر تهیه شده، افزود: دستمایه این مجموعه ادوات جنگی مثل کلاه آهنی، قمقمه، بی‌سیم، قطب‌نما، سنگر و ... است که کارکرد آنها در جنگ به صورت داستان بیان می‌شود. در تولید این مجموعه 13 قسمتی 12 نفر از هنرمندان مرکز همکاری کرده‌اند.

عوامل این پروژه عبارتند از انیماتور: اشکان معینی، راهبه امیری و عابدین محمدی، پس‌زمینه: جلال معینی، نوشین کولیوند و متیرا امجدیان، تدوین و صداگذار: حامد محبی، نویسنده: نوشین نوری، موسیقی: آرش فشی.