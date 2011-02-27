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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۹

انیمیشن "قصه‌های جنگ" در کرمانشاه تولید شد

با پایان مراحل فنی انیمیشن "قصه‌های جنگ" تولید سیمای مرکز کرمانشاه آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر ویسی، تهیه‌کننده انیمیشن "قصه‌های جنگ" گفت: تولید این انیمیشن از نیمه اول امسال آغاز شد و در تولید آن از تکنیک کات اوت و دو بعدی استفاده شده و هم اکنون با پایان مراحل انیمیت، تدوین و موسیقی پیش‌بینی می‌کنیم برای اسفندماه این مجموعه آماده پخش شود.
 
ویسی با اشاره به اینکه مجموعه "قصه‌های جنگ" فاقد دیالوگ و به صورت موسیقی و تصویر تهیه شده، افزود: دستمایه این مجموعه ادوات جنگی مثل کلاه آهنی، قمقمه، بی‌سیم، قطب‌نما، سنگر و ... است که کارکرد آنها در جنگ به صورت داستان بیان می‌شود. در تولید این مجموعه 13 قسمتی 12 نفر از هنرمندان مرکز همکاری کرده‌اند.
 
عوامل این پروژه عبارتند از انیماتور: اشکان معینی، راهبه امیری و عابدین محمدی، پس‌زمینه: جلال معینی، نوشین کولیوند و متیرا امجدیان، تدوین و صداگذار: حامد محبی، نویسنده: نوشین نوری، موسیقی: آرش فشی.
کد مطلب 1262346

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