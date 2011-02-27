اعضای خبرگان از شمول طرح رسیدگی به دارای مسئولان خارج شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه در بررسی طرح رسیدگی به دارایی ها مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام که پس از تصویب مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود ماده 4 این طرح را تصویب کردند.

بر این اساس نمایندگان مجلس با 126 رای موافق، 28 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر دایره تعداد مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکلفشان قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند از 27 مورد به 17 مورد کاهش دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، این اصلاحات مجلس به دلیل ایرادات شورای نگهبان و تامین نظر شورای نگهبان در این رابطه بود و بر این اساس مقرر شد مقامات و مسئولانی که نام آنها در زیر ذکر شده است موظفند در اجرای ماده 2 این قانون، صورت دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

اسامی این مسئولان به این شرح است:

1- اعضای حقوقدان شورای نگهبان2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی 3- معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان آنان 4- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی، 5- روسای دفاتر سران قوه 6- معاونان وزرا، 7- دبیر شورای عالی امنیت ملی 8- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، 9- رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 10- روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، 11- فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر، 12- مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتبار دولتی و موسسات و شرکت های وابسته به آنها، 13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها و معاونان آنان، 14- سفرا و کارداران سفارتخانه های جمهوری اسلامی 15- روسای سازمان ها و مدیران کل دستگاه های موضوع این قانون16- اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیر عامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت 17- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان 10 مورد از بندهای ماده 4 را که مربوط به بخش دیگر از مسئولان کشور از جمله اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه ها، روسای نهادها و حوزه های نمایندگی ولی فقیه و روسای عقیدتی سیاسی در دانشگاه ها و نیروهای نظامی و انتظامی، مشاورین روسای سران قوه و مشاوران و معاونان آنها، مشاوران وزرا بود را حذف کردند.

بر این اساس 10 مورد حذف شده که شامل مسئولان فوق می شود نیازی نیست که صورت دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه تحویل دهند.