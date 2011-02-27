واردات دام زنده محدود است/ تداوم صدور مجوزهای بهداشتی

سید محسن دستور در گفتگو با مهر در خصوص صدور مجوز های بهداشتی برای واردات دام زنده گفت: مجوز واردات گوشت و مرغ همچنان ادامه دارد و سازمان دامپزشکی برای درخواستهای واردات، مجوزهای بهداشتی صادر می کند.

وی درباره مجوزهای ورود دام زنده افزود: هم اکنون ارایه مجوز برای واردات دام زنده محدود است و ورود دامهای زنده براساس مجوزهای قبلی صادر می شود.

رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد: برای واردات گوشت مرغ و هریک از فرآورده های پروتئینی که نیاز به مجوز دامپزشکی داشته باشند با درنظرگرفتن شرایط بهداشتی مجوز داده می شود.

دستور درباره متقاضیان دریافت مجوز واردات اظهار داشت: طرف قراردادهای ما برخی مباشران وزارت بازرگانی و برخی هم بخش خصوصی هستند که برای واردات گوشت، مرغ و دام زنده از سازمان مجوز بهداشتی دریافت می کنند.

وی به قاچاق دام زنده از مرزهای کشور اشاره کرد وگفت: کشور ما درگیر قاچاق دام زنده است؛ بنابراین احتمال شیوع بیماری از این طریق وجود دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی در خصوص شیوع بیماری تنفسی در مرغداری ها هم اظهارداشت: مواردی از عوارض تنفسی در مرغداریها مشاهده شد که در روزهای اخیر هم شدت بیشتری یافته بود که با انجام اقدامات پیشگیرانه از شیوع این بیماری جلوگیری شد.

دستور افزود: هم اکنون در وزارت جهاد کشاورزی، برنامه های مقابله با این بیماری در حال پیگیری است تا زودتر کمبودهای بازار را تامین کرده و به حالت قبلی بازگردانند.

گزارش مهر از لایحه بودجه سال آینده کل کشور هم حاکی از آن است که درآمد 10 میلیارد تومانی از محل اخذ عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت پیش بینی شده است.