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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

برای نخستین بار ؛

گزارش بین‌المللی اقتصاد ایران رونمایی می‌شود

نخستین گزارش بین‌المللی اقتصاد ایران با عنوان Iran Business Year 2011 روز دوشنبه هفته جاری رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارش که برای اولین بار در جهان از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و موسسه انتشاراتی TBY منتشر شده است، در بیش از 120 کشور جهان و در تیراژ 87 هزار نسخه توزیع خواهد شد.

این گزارش شامل 150 مصاحبه و یادداشت از افراد مختلف فعال در حوزه‌های اقتصادی شامل رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بانک‌های تخصصی و تجاری و کارآفرینان و نمایندگان بخش خصوصی است.

اقتصاد، فاینانس، تامین مالی و فضای کسب و کار از جمله محورهای مطالب موجود در این گزارش است. گزارش اقتصادی ایران در 233 صفحه به زبان انگلیسی تهیه شده و دوشنبه هفته جاری در سالن شهید مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 1262351

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