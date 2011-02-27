مدارس شهری سال آینده مجتمع می شوند

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدیریت مدارسی که به شکل مجتمع آموزشی در خواهند آمد، برعهده یک نفر است و باقی مدیران، معاون پرورشی و اجرایی آن مدیر خواهند شد.

در سال تحصیلی جاری همه مدارس روستایی به شکل مجتمع های آموزشی در آمدند که حدود 8 هزار مجتمع شده اند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره اهداف ایجاد مجتمع های آموزشی در شهر تصریح کرد: وقتی مدیریت واحد می شود منابع و امکانات بهینه می شوند به طور مثال مدیر می تواند از معلمان یک دوره در دوره دیگر استفاده کند یا از ظرفیت معلمان ورزش برای مقاطع مختلف بهره ببرد یا ممکن است امکانات آزمایشگاهی در دبیرستان بهتر باشد و مدیر امکان استفاده دانش آموزان دوره راهنمایی از این امکانات را فراهم کند.

سحرخیز با اشاره به اینکه هم اکنون برخی از مدارس غیردولتی، استعدادهای درخشان و شاهد به شکل مجتمع اداره می شوند، افزود: همچنین از لحاظ تربیتی مدیر، 12 سال با یک دانش آموز و بالعکس خانواده ها با یک مدیریت در هر سه دوره تحصیلی ارتباط دارند و بچه ها زمانی که ابتدایی را تمام کردند بدون دغدغه در دوره بعدی ثبت نام می شوند.

تربیت صحیح دانش آموزان در طول 12 سال

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با این شیوه مسائل تربیتی را بهتر می توان کنترل کرد همان طور که کودک از ابتدای تولد تا سالهای متمادی از نظر سلامت جسمی تحت نظر یک پزشک است، در این مدارس نیز تربیت به یک شیوه دنبال می شود و مدیر با روحیات دانش آموز و نیازهای او آشنا می شود.

وی درباره تغییر حکم مدیران این مدارس به معاونت گفت: اگرچه حکم این مدیران تغییر پیدا می کند اما از نظر مالی مشکلی پیدا نخواهند کرد چرا که 80 درصد حقوق مدیر مجتمع را دریافت می کنند.

سحرخیز در پاسخ به این سئوال که تجمیع مدارس شهری و اداره آن توسط یک مدیر موجب گستردگی بیش از حد برنامه ها و پراکندگی در اداره مدارس و در نتیجه پایین آمدن کیفیت مدیریت می شود، گفت: در بحث گستردگی و تعداد بالای دانش آموزان تنها نباید تهران را مد نظر قرار داد چرا که در شهرستانها میانگین مدارس ما 200 نفر است.

بیشترین اضافه کار به مدیران مجتمع تعلق می گیرد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: همچنین متناسب با دانش آموزان مجتمع در اختیار مدیران، مشاور معاون اجرایی و مربی پرورشی قرار می دهیم.

وی با بیان اینکه برای اداره مجتمع های آموزشی نیاز به مدیران قوی، مجرب و کارآمد داریم، ادامه داد: بیشترین اضافه کار به مدیران مجتمع تعلق می گیرد.

سحرخیز با بیان اینکه از این پس مدارسی که در شهرها ساخته می شوند، به شکل مجتمع فعالیت می کنند گفت: هم اکنون بسیاری از مدارس را سازمان نوسازی به شکل مجتمع ساخته اما نتوانسته ایم آنها را خوب مدیریت کنیم.