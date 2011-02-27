۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۲

لیالی به مهر خبر داد:

آغاز ثبت نام جدید متقاضیان اعزام به عمره از سال آینده

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: پس از گذشت سه سال از وقفه ای که در ثبت نام زائران ایجاد شده بود ثبت نام مجدد زائران در بانک برای اعزام به عمره مفرده در سال آینده آغاز می شود.

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال 87 آخرین زمانی بود که متقاضیان برای اعزام به عمره در بانک ثبت نام کردند و پس از آن به دلیل تعداد زیاد متقاضیان پشت نوبت اعزام، دیگر ثبت نامی انجام نشد.

وی تاکید کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته ثبت نام جدید از نیمه دوم سال آینده آغاز می شود و متقاضیان تا سال 92 اعزام می شوند.
 
رئیس سازمان حج و زیارت در مورد اعزام زائران به عمره در سال جاری گفت: هم اکنون اعزام زائران بدون هیچ مشکلی و براساس برنامه زمانی از قبل تعیین شده در حال انجام است و اعزامها تا 12 مرداد ماه سال 90 ادامه دارد.
 
لیالی با اشاره به اینکه در عمره امسال حدود 800 هزار نفر اعزام می شوند افزود: هم اکنون حدود دو میلیون و 700 هزار متقاضی دارای فیش عمره هستند که اعزام بخشی از این افراد براساس اولویتهای اعلام شده انجام و مابقی اولویتها نیز در سال 91 و بخشی هم تا سال 92 انجام می‌شود.
 
 
