آغاز ثبت نام جدید متقاضیان اعزام به عمره از سال آینده

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال 87 آخرین زمانی بود که متقاضیان برای اعزام به عمره در بانک ثبت نام کردند و پس از آن به دلیل تعداد زیاد متقاضیان پشت نوبت اعزام، دیگر ثبت نامی انجام نشد.

وی تاکید کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته ثبت نام جدید از نیمه دوم سال آینده آغاز می شود و متقاضیان تا سال 92 اعزام می شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت در مورد اعزام زائران به عمره در سال جاری گفت: هم اکنون اعزام زائران بدون هیچ مشکلی و براساس برنامه زمانی از قبل تعیین شده در حال انجام است و اعزامها تا 12 مرداد ماه سال 90 ادامه دارد.

لیالی با اشاره به اینکه در عمره امسال حدود 800 هزار نفر اعزام می شوند افزود: هم اکنون حدود دو میلیون و 700 هزار متقاضی دارای فیش عمره هستند که اعزام بخشی از این افراد براساس اولویتهای اعلام شده انجام و مابقی اولویتها نیز در سال 91 و بخشی هم تا سال 92 انجام می‌شود.



