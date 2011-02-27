تهیه اسناد برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد گفت: با سرعت امروز حرکت کشور به پیشرفت نخواهیم رسید ونیازمند تدوین یک الگو برای چشم انداز آینده بودیم.

وی افزود:امکان پیشرفت فوق العاده در کشورمان وجود دارد چرا که امکانات فراوانی در ایران وجود دارد سوال اساسی این است که چرا کشورمان باید پیشرفت کند که مهمترین موضوع در پیشرفت نیروی انسانی است و هم اکنون چهار میلیون دانشجو موجود در کشور نیرویی است که باید به کار گرفته شود و نیاز به مشارکت همه جانبه آنها برای پیشرفت کشور است.

واعظ زاده ادامه داد:رهبر معظم انقلاب اعلام کردند کشور به یک الگوی پیشرفت نیاز دارد که البته این الگو متفاوت از برنامه های جاری در کشور است و امیدواریم این الگوی جدید برنامه ریزی و اجرا شود که در همین راستا مرکزی تشکیل داده شد و امیدواریم با تکیه بر مقام معظم رهبری برنامه های میان مدت و بلند مدت ما در قالب برنامه تدوین شود.

معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: اندیشمندان و خدمتگزاران به نظام جمهوری اسلامی تاکنون اسنادی را تهیه کرده اند و کار را به پیش می برند و امیدواریم در آینده تدوین این الگو به پایان برسد.

وی ادامه داد: باید یک مرکز هماهنگی و مشارکت سازمانی ایجاد شود و به صورت مشارکتی نیروهای فکری به کار گرفته شوند و به تهیه برنامه مشغول شوند که این اقدام می تواند به یک سامان خوب برسد که در این قضیه دستگاه های دولتی نقش مهمی دارند.

واعظ زاده به نقش دانشگاه ها نیز اشاره کرد و افزود:دانشگاه ها در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نقش مهمی دارند و باید نخبگان را با مشارکت جذب کرد البته احزاب نیز نقش مهمی دارند و باید در این عرصه نقش نقش آفرین باشند.