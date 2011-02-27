یوونتوس در خانه به بولونیا باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس در حالی که در ورزشگاه المپیک تورین میزبان بولونیا بود با نتیجه 2 بر صفر مقابل این تیم شکست خورد. هر دو گل بولونیا در این دیدار را "مارکو دی وایو" در دقایق 49 و 66 به ثمر رساند. هفته بیست و هفتم رقابت های سری طبق برنامه زیر پیگیری می شود:



یکشنبه 8/12/1389

* کاتانیا - جنوآ

* برشا - لچه

* رم - پارما

* باری - فیورنتینا

* پالرمو - اودینزه

* کالیاری - لاتزیو

* سسنا - کیه‌وو

* سامپدوریا - اینتر



دوشنبه 9/12/1389

* میلان - ناپولی

جدول رده بندی:

1- میلان 55 امتیاز

2- ناپولی 52 امتیاز

3- اینتر 50 امتیاز

4- لاتزیو 48 امتیاز

------------------------------------------

7- یوونتوس 41 امتیاز - یک بازی بیشتر

------------------------------------------

11- بولونیا 35 امتیاز - یک بازی بیشتر

------------------------------------------

18- برشا 23 امتیاز

19- سسنا 22 امتیاز

20- باری 15 امتیاز