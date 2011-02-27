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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۶

هفته بیست و هفتم سری آ/

یوونتوس در خانه به بولونیا باخت

یوونتوس در خانه به بولونیا باخت

تیم فوتبال یوونتوس در آغار هفته بیست و هفتم رقابت های سری آ در دیداری خانگی مقابل بولونیا تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس در حالی که در ورزشگاه المپیک تورین میزبان بولونیا بود با نتیجه 2 بر صفر مقابل این تیم شکست خورد. هر دو گل بولونیا در این دیدار را "مارکو دی وایو" در دقایق 49 و 66 به ثمر رساند. هفته بیست و هفتم رقابت های سری طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

یکشنبه 8/12/1389
* کاتانیا - جنوآ
* برشا - لچه
* رم - پارما
* باری - فیورنتینا
* پالرمو - اودینزه
* کالیاری - لاتزیو
* سسنا - کیه‌وو
* سامپدوریا - اینتر

دوشنبه 9/12/1389
* میلان - ناپولی

جدول رده بندی:
1- میلان 55 امتیاز
2- ناپولی 52 امتیاز
3- اینتر 50 امتیاز
4- لاتزیو 48 امتیاز
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7- یوونتوس 41 امتیاز - یک بازی بیشتر
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11- بولونیا 35 امتیاز - یک بازی بیشتر
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18- برشا 23 امتیاز
19- سسنا 22 امتیاز
20- باری 15 امتیاز

کد مطلب 1262358

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