به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب ماده 4 طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ایرادات شورای نگهبان در این باره گفت: قانون بسیار مهمی است که امروز توسط شما نمایندگان مجلس تصویب شد و من از این بابت تشکر می کنم.

وی تاکید کرد: این قانون قطعا انضباطی به وضعیت مسائلی که مربوط به فساد در کشور است خواهد داد.

لاریجانی گفت: تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران کشور می تواند جلوی برخی از مسائل را بگیرد و همچنین بخشی از مسائل مربوط به نظارت بر مجلس نیز در این طرح قید شده است.

رئیس مجلس در پایان از نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس با اصلاح ایرادات شورای نگهبان درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام تصویب کردند که از این پس مقامات و مسئولانی که در این قانون تصویب شده است صورت دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.