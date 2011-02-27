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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

سلطانیه:

ایمنی نیروگاه بوشهر اولویت ایران است/ به نگرانیهای آژانس عادت داریم

ایمنی نیروگاه بوشهر اولویت ایران است/ به نگرانیهای آژانس عادت داریم

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با یک روزنامه عربی اظهار داشت: آنچه هم اکنون در نیروگاه بوشهر رخ می دهد یک پروژه فنی تحقیقی است که از سوی کارشناسان روس در راستای راه اندازی نیروگاه انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی اصغر سلطانیه" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: این عملیات فنی توسط متخصصان روس در راستای سنجش میزان ایمنی نیروگاه در زمان راه اندازی انجام می شود که مقرر است در روز نهم آوریل ( 15 فروردین) راه اندازی شود.

نماینده ایران در آژانس با تکذیب این مسئله که توقف فعالیتهای نیروگاه بوشهر در اثر ویروس استاکس نت بوده است، اظهار داشت: نمی توانم زمان دقیق راه اندازی نیروگاه بوشهر را به شما اعلام کنم. اولویت ایران این است که ایمنی نیروگاه بوشهر برای تولید برق هسته ای رعایت شود.

سلطانیه در ادامه این گفتگو از گزارش اخیر "یوکیا آمانو" در قبال همکاریهای مشترک  ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای استقبال کرد، گزارشی که قرار است در هفتم مارس آتی در شورای حکام آژانس بررسی شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخی اتهامات مطرح شده در گزارش اخیر آمانو اظهار داشت: این اتهامات جدید نیستند و طی 8 سال اخیر تکرار شده اند. ایران به این اتهامات توجهی ندارد چرا که آنها را حاوی اغراض سیاسی می داند.

کد مطلب 1262361

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