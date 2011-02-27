انتقاد از کاهش دامنه مشمولان طرح اعلام دارایی ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس که بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت در تذکری آیین نامه ای گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس در کمیسیون تخصصی برای رفع ایرادات شورای نگهبان ماده 4 را که مشمول 27 مورد عناوین مسئولان و مقامات کشوری است را کاهش دادند و آن را به 17 مورد رسانده اند.

وی افزود: این اقدام مجلس بر چه اساسی است چرا که ما موظفیم تنها ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم نه اینکه افراد را از 27 مورد به 17 مورد کاهش دهیم.

مفتح همچنین با اشاره به اینکه در برخی از بندها نیز تعداد افراد و سمت ها کاهش پیدا کرده است، افزود: بر این اساس تنها 17 مورد از افرادی که عناوین آنها اعلام شده است مکلفند دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند و مابقی حذف شده اند.

علی لاریجانی که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت در پاسخ به وی گفت: به نظر می رسد که این اقدام با نظر شورای نگهبان بوده است و شورای نگهبان خواسته است که این موارد اصلاح شود و در جلسه ای که با اعضای کمیسیون داشته اند این موضوع اعلام شده است.