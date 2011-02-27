آمریکا به جنگ علیه اسلام دامن می زند/ "دموکراسی دروغین" در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، "میخائیل گورباچف" آخرین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی در گفتگو با ایندیپندنت خواستار تغییر اساسی سیاست جهانی در قبال قیام مردم در آفریقای شمالی شد و اظهار داشت: خواست مردم دیگر نمی تواند مورد بی اعتنایی قرار گیرد.

وی با اشاره به این موضوع که جنگ علیه اسلام تا حدی تنشی است که آمریکا باعث آن شده است از "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس خواست تا نظامیان خود را از افغانستان خارج کند.

میخائیل گورباچف همچنین اشغالگری غرب در افغانستان را محکوم کرد و از نخست وزیر انگلیس خواست تا در مسیر درست در جنگ افغانستان گام بردارد و اهداف خود در این جنگ تعیین کند.

میخائیل گورباچف همچنین با استقبال از انقلاب مردم مصر گفت: مردم آشکارا اعلام می کنند که خواهان زندگی زیر سلطه حاکمان دیکتاتور نیستند. وی همچنین از نسل جوان خواست تا وارد عرصه سیاست شوند، کنترل اوضاع را در دست گیرند و به احیای دموکراسی پرداخته و خود را به عنوان فردی آرمانگرا توصیف کنند.

ایندیپندنت در ادامه به کنفرانس خبری هفته گذشته میخائیل گورباچف در مسکو اشاره کرد و نوشت: آخرین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی از دولت "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه به عنوان کشوری که دارای "دموکراسی دروغین" است، یاد کرد و اظهار داشت نهادهایی در روسیه تشکیل شده اما فعالیت نمی کنند، قوانینی وجود دارند اما قدرت اجرایی ندارند.

میخائیل گورباچف در مصاحبه امروز یکشنبه خود با این روزنامه انگلیسی خواسته های خود را بار دیگر تکرار کرد و گفت: در بعضی از مواقع سخت است تا اشتباهات خود را تشخیص و آنها را بپذیریم اما فردی باید این کار را انجام دهد.

آخرین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی تاکید کرد: محکوم به داشتن اعتماد به نفس بیش از حد و فردی متکبر هستم و برای این صفات تنبیه شدم، هم اکنون تجارب خود را در اختیار پوتین و "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه قرار دادم زیرا نمی خواهم آنها مرتکب اشتباهی همانند من شوند و به بیراهه روند.