حمایت از گروههای برگزیده به تنهایی از من برنمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر در صحبت های خود به کرات تاکید کرده بود که توجه به نسل جوان دانشگاهی در حوزه های مختلف موسیقایی ارکسترال، کرال، سنتی و آهنگسازی از مهمترین رویکردهای جشنواره موسیقی امسال است او معتقد است که شکوفایی این استعدادها به مرحله ای رسیده است که درحال جایگزین شدن اساتید قدیمی موسیقی ایران هستند و درست به این دلایل بود که معتقد است جوانان هنرمند و فارغ التحصیلان و حتی اساتید جوان موسیقی باید در این جشنواره به درستی مطرح شوند.

همین نوع نگاه بود که برای نخستین بار بخش رقابتی آهنگسازی در حوزه پایانامه های کارشناسی ارشد در کنار سایر رشته های موسیقایی مطرح شد؛ البته جدای بحث رویکرد امسال جشنواره و چگونگی ارزیابی این بخش از هنر موسیقی مسائل دیگری در جشنواره بیست و ششم مانند کیفیت برگزاری کنسرت های موسیقی در سالن های مختلف ، سیستم صدابرداری موجود در سالنها و همچنین میزان رضایت مندی گروههای موسیقی و همچنین میزان رضایتمندی حسن ریاحی از برگزاری این دوره از جشنواره مطرح شد ؛وی به مجموع این پرسش ها در گفتگو با خبرگزاری مهر پاسخ گفت.

* آقای ریاحی چهار روز از برگزاری جشنواره موسیقی فجر می گذرد و تنها دو شب دیگر از مجموع اجراهای این دوره از جشنواره موسیقی فجر باقی مانده است ارزیابی شما از جشنواره بیست و ششم جشنواره چیست؟

- حسن ریاحی دبیر بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر : حضور گروههای مختلف موسیقی با ذائقه های گوناگون مخاطبان در جهت ایجاد تنوع و همچنین کشف استعداهای جوان موسیقی از خاصیت های این دوره از جشنواره موسیقی فجر است که همه این موارد در جای خود نیکو است اما آنچه برای من در پس برگزاری جشنواره موسیقی فجر مهم و البته پنهان بود رسیدن به یک هدف فرهنگی و شکوفایی و درخشش استعدادهای جوان موسیقی در عرصه آموزش بود؛ چراکه معتقدم درچند سال اخیر در حوزه آموزش موسیقی تلاش های فراوانی انجام شده است و استعدادهای قابل توجهی نیز پس این آموزش درخشیده و حالا وقت آن رسیده که این استعدادها دیده شوند و جشنواره موسیقی فجراین فرصت را می داد.

* دلیلی که از نگاه شما باعث شده به موفقیت موسیقی در عرصه آموزش اشاره داشته باشید چیست؟

- هریک از اساتید موسیقی ایران سالهای سال است که در عرصه آموزش موسیقی تلاش کردند و موفقیت هایی که در این عرصه کسب شده مبین این مطلب است که به نظرمن نتیجه این موفقیت تشکیل گروههای مختلف در حوزه موسیقی است و معتقدم که هنر موسیقی هم از جهت قدرت نوازندگی و هم در حوزه آهنگسازی به موفقیت های چشمگیری دست یافته است و نوازنده های جوان ایرانی در نشان دادن قدرت نوزاندگی حرف اول را می زنند و در ادامه این روند در حوزه آهنگسازی به ویژه خلاقیت در هنر ساخت موسیقی بسیار موفق بوده ایم و خوشبختانه قراردادن عنوان آهنگسازی در بخش رقابتی مبین این مطلب است به این معنا که در این دوره از جشنواره موسیقی فجر آثار در حوزه آهنگسازی در سه بخش پایان نامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و بخش آزاد برگزار شد و یک بخش ویژه با عنوان "مارشی برای فلسطین" داشتیم که همه آثار مورد ارزیابی قرار گرفت و هم هیئت انتخاب و هم هیئت داوران کیفیت این آثار را تایید کردند.

*نتیجه این کشف استعداها در پایان جشنواره موسیقی چیست آیا به حال خود رها می شوند؟

- کشف استعداها قدم بزرگی در عرصه موسیقی است اما جشنواره موسیقی پایان راه نیست و باید استعداهایی که کشف شده مورد حمایت قرار گیرد و حمایت از گروهها هم تنها از طریق برگزاری کنسرت های متعدد و یا سفارش کار به آهنگسازان برگزیده جشنواره امکان پذیر است ضمن اینکه باید متوجه باشیم که ایجاد تنوع در عرصه موسیقی از مهمترین دغدغه های اساتید موسیقی است و این تنوع در ارائه آثار تا اندازه ای دستخوش تکرار شده است به عنوان مثال در حوزه موسیقی ایرانی بعد از اساتیدی چون حسین علیزداه ، زنده یاد پرویز مشکاتیان و فرامرز پایور تقریبا نوآوری در کار نبوده است در بخش موسیقی کلاسیک هم معمولا آثار آهنگسازان غربی اجرا می شود البته من تعصب ندارم چون آثار آهنگسازان برجسته موسیقی کلاسیک هم باید اجرا شود اما به اعتقادمن جوانان فعال در این عرصه باید آثاری در قالب تریو، کوارتت و کوئینتت بسازند و ارائه دهند .

*رسیدن به این اهداف نیاز به حمایت دارد.

- من به عنوان یک موزیسین و همچنین دبیر جشنواره موسیقی پشت حمایت هایی از این دست ایستاده ام و مسئولان باید بودجه ای اختصاص دهند و یا انجمنی تاسیس کنند تا ما بتوانیم آثار جدیدی که سفارش داده می شود را در راستای ساخت موسیقی های ارزشمند ارائه دهیم و خوشبختانه در این راستا نوازنده های جوان به این فرهنگ و همدلی رسیده اند که با تشکیل گروههای موسیقی به تبادل اندیشه و بحث های تخصصی چون زیبا نوازی و مسائل مختلف هنری دست یابند؛ و من شخصا خیلی امیدوارم و تا اندازه ای به آنچه می خواستم در این دوره از جشنواره رسیده ام و البته باقیی ماجرا به تنهایی دست من نیست.

*یکی از اهداف شما به عنوان دبیر بیست و ششین جشنواره موسیقی فجر توجه به قشر دانشگاهی بوده است تا چه اندازه ای به این نوع نگاه در جریان کلی جشنواره دست یافته اید.

-تا اندازه ای به آنچه می خواستم در این رابطه رسیده ام ازهمین رو هیئت انتخاب و هیئت داوران همگی از قشر دانشگاهی بودند و بررسی ها تخصصی و تقریبا بدون اشکال انجام شد.

* یکی از ضعف های این دوره از جشنواره موسیقی فجر حضور افراد و گروههای مختلف در حوزه موسیقی پاپ بود که این بخش از جشنواره با حضور افراد و گروههای ناشناخته برگزار شد.

-من هم با شما هم عقیده هستم و معتقدم که باید جشنواره ای مجزا ویژه موسیقی پاپ برگزار شود به نظرمن در حوزه موسیقی پاپ نیاز به استعداد یابی داریم و باید گروهها و افراد حرفه ای در این زمینه را شناسایی و جشنواره ای شایسته برگزار کنیم البته من پیشنهاد برگزاری جشنواره ای مستقل را داده ام و اصرار هم دارم که حتما این اتفاق بیافتد و فکر می کنم به مرحله عمل هم خواهد رسید تا شاید بحث هایی که در باره چگونگی حضور این حوزه از هنر موسیقی مطرح است حل شود.

*به عنوان آخرین سئوال، کیفیت صدای برخی از اجراها در برخی از سالن ها نامناسب بود و سیستم صدابرداری در سالنها خوب نبود نظر شما در این مورد چیست؟

- من هم معتقدم سیستم صدای سالن ها بسیار نامناسب بود و این مشکل به این برمی گردد که صدابردار خوب و آشنا به هنر موسیقی در ایران نداریم ضمن آنکه سالن مناسب هم برای برگزاری کنسرت نداریم ؛ تالار وحدت یک سالن استاندارد است که آن هم برای اجرای اپرا ساخته شده است و تنها سالنی که از آکوستیک خوبی برخوردار است سالن رودکی است ؛ به هرحال این بخش دست من نیست.