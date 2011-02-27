به گزارش خبرنگار مهر، ترانه و بازی های آوازی ایرانی در تازه ترین کنسرت کودکان "ایران زمین" به مناسبت بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر در بخش جنبی برگزار شد.

داستانی که برای این موسیقی و نمایش درنظر گرفته شده بود، روایت یک دوره تاریخی از ترانه های ایرانی در طول 50 سال گذشته است در واقع این ترانه ها یک دوره تاریخی از سال 1335 که اولین ترانه ها ویژه کودکان از رادیو پخش می شده را تا به امروز در بر می گرفت ، داستان این ترانه ها از طلوع خورشید آغاز و توسط هلیا توتونچی دختری 12 ساله روایت می شد .

بخش نخست این اجرا با قطعه "خورشید خانم" به آهنگسازی سودابه سالم آغاز شد و پس از آن راوی داستان ماجرای بیدار شدن یک کودک 7 ساله برای رفتن به مدرسه را تعریف کرد و پس از آن قطعه "پاشو پاشو" به آهنگسازی نیکل الوندی اجرا شد روایت این کودک ادامه داشت و به ورزش کودکان هنگام آغاز صبح اشاره ای کرد و پس از آن ترانه "سلام تنم" به روی صحنه رفت.

بخش دیگری از این کنسرت به اجرای قطعات "مدرسه موش ها" به آهنگسازی محمدرضا عقیلی، "آسیاب بچرخ"،"بچه ای دیدم"، "خونه مادربزگه" به آهنگسازی بهرام دهقانیار ،"جمجمک برگ خزون"، "آش رشته" اختصاص داشت ، پایان بخش این کنسرت هم اجرای قطعه "لالایی" بود.

لازم به ذکر است مرجان گلزار طراح صحنه و لباس و هانا کامکار، سمیرا محسنی و هما امیدی از جمله همخوان های این گروه موسیقی بودند.