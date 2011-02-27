مرزهای رسمی کردستان به سه مورد افزایش می یابد

علیرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج با اعلام این خبر افزود: این سه مرز رسمی رسمی شامل منطقه ویژه اقتصادی مریوان، سیرانبند بانه و سیف سقز است که زمینه تصویب آنها فراهم شده و هم اکنون کار ساماندهی این مرزها در دست اقدام است.

وی با شاره به اینکه در حال حاضر چهار مرز موقت در کردستان وجود دارد بیان داشت: با مشارکت خود مردم استان تعداد تعاونی های مرزنشین در سطح کردستان افزایش پیدا کرد و این روند توسعه مبادلات مرزی و صادرات کالا به دنبال داشت که این رویه در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: انتظار می رود با راه اندازی مرزهای رسمی جدید در استان کردستان شاهد رونق اقتصادی در سطح این استان باشیم چرا که توانمندی کردستان در حوزه صادرات کالا زیاد است و باید از این توانمندی به نحو مناسب بهره برداری کرد.

شهبازی در ادامه با اعلام اینکه در زمینه راهسازی در استان مشکل توسعه زیر ساخت ها وجود دارد، افزود: ارتباط جنوب کشور با شمال غرب را کردستان می تواند سامان دهد که در این راستا اقداماتی از جمله چهار بانده کردن مسیر کرمانشاه - میاندوآب، مسیر همدان - سنندج، مسیر سنندج - مریوان و همچنین راه آهن همدان - تهران به سنندج صورت گرفته است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی یکی از مشکلات در زمینه توسعه راه ها را کمبود اعتبار عنوان کرد و بیان داشت: امیدواریم در سال های آینده بتوانیم اعتبارات بیشتری را جذب کنیم