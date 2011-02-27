به گزارش خبرگزاری مهر، شاید نتوان تصور کرد روباتی به شکل یک گربه بزرگ بتواند عملکردی به چابکی گربه سانان داشته باشد و یا به سرعت آنها بدود اما شرکتی به نام "بوستون دینامیکز" با پشتیبانی مرکز تحقیقات وزارت دفاع آمریکا موفق به خلق چنین روباتی شده است.

BigDog روباتی چهار پا است که می تواند با سرعتی بالاتر از انسان بدود و به اندازه ای سریع است که می توان از آن برای شکار و تعقیب استفاده کرد.

این شرکت که در زمینه ساخت روباتهای نظامی تخصص دارد اعلام کرد دارپا برای بهبود این روبات به شکلی که به یوزپلنگ شباهت بیشتری پیدا کرده و سریعتر بدود قراردادی را به امضا رسانده است و بر اساس این قرارداد شرکت بوستون دینامیکز به زودی روباتی حیوان نما به نام چیتا را ارائه خواهد کرد.

همانطور که از نام آن پدیدار است چیتا یا یوزپلنگ روباتی است با چهار پا و مفاصل قابل انعطاف، سری قابل حرکت و احتمالا یک دم که می تواند از انسان سریعتر بدود. سازندگان این روبات به دارپا اعلام کرده اند چیتا به اندازه ای سریع خواهد بود که حتی بتواند برای تعقیب یک شکار به صورت زیگزاگ دویده و در لحظه متوقف شود.

چیتا بر پایه ساختار BigDog، روبات چهار پایی ساخته خواهد شد که پیش از این تولید شده بود، این روبات به منظور حمل تجهیزات برای نیروهای نظامی در میدانهای جنگ طراحی شده بود. این قاطر روباتیک می تواند در حدود 136 کیلوگرم بار را در مسافتی در حدود 20 کیلومتر حمل کند.

تصاویر ویدیویی که از این روبات به ثبت رسیده می تواند حرکات عجیب و بیش از اندازه طبیعی این قاطر روباتیک را به نمایش بگذارد، BigDog می تواند از روی تپه ها بالا رفته و در میان برف حرکت کرده و در کنار سربازان و با استفاده از فناوری GPS راه برود.

با این همه سازندگان چیتا معتقدند این روبات جدید در کنار کاربردهای نظامی اش می تواند در زمینه های امداد و نجات، موقعیتهای اورژانس، آتشنشانی و حتی کشاورزی کاربرد داشته باشد. در کنار این روبات حیوان نما، شرکت بوستون دینامیکز در حال تکمیل روبات انسان نمایی است که به پیچیدگی و فرزی چیتا خواهد بود.

بر اساس گزارش گیزمودو، روبات اطلس شباهت زیادی به روباتهای سری فیلمهای ترمیناتور دارد با این تفاوت که اطلس سر ندارد. به گفته سازندگان این روبات، اطلس می تواند بر روی سطوح ناهموار مانند انسانها راه رفته و در صورت لزوم بر روی بازو و زانوهایش بخزد.