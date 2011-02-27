به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی هفته گذشته در رقابت‌های دوسلدورف آلمان شرکت کرد و در جریان این مسابقات، مسئولان دو تیم آلمانی برای حضور در لیگ باشگاه‌های این کشور موسوم به بوندس‌لیگا با وی مذاکره کردند.

یکی از این تیم‌ها "ویس بادن" است که شش سال قبل نیز میراسماعیلی را در اختیار داشت. همچنین مسئولان تیم آخن که وحید سرلک را در اختیار دارند با آرش میراسماعیلی وارد مذاکره شده‌اند.

میراسماعیلی هنوز به این پیشنهادات پاسخی نداده است. وی قرار است هفته آینده راهی آلمان شود و با یکی از دو تیم ویس بادن یا آخن مذاکرات نهایی را انجام دهد. به نظر می رسد میراسماعیلی بیشتر به حضور در تیم "ویس بادن" تمایل داشته باشد.