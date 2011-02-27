روح الله طالبی تنها دارنده مدال طلای مسابقات تکواندو دانشجویان جهان در سال 2010 میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دریافت خودرو به عنوان جایزه برای من دلچسب بود زیرا تا به امروز چنین هدیه ای از وزارت علوم بابت مدالهایم نگرفته بودم.

وی افزود: من با کسب 4 مدال در مسابقات دانشجویان آسیا و جهان پرافتخارترین ورزشکار این رشته در این بخش هستم اما همیشه سقف جایزه من 2 میلیون تومان بود اما این بار با دریافت چنین جایزه ای خوشحال شدم.

تکواندو کار طلایی کشورمان خاطرنشان کرد: من با کسب هر مدال طلا جواز تحصیل در یک مقطع تحصیلی بالاتر را دریافت کرده ام. هم اکنون دانشجوی دوره فوق لیسانس هستم و می توانم در مقطع دکتری هم تحصیل کنم. خوشبختانه از نظر سنی حتی در مقطع دکتری هم می توانم در مسابقات دانشجویان جهان شرکت کنم.

وی ادامه داد: هرچند با این حجم درس و تحصیل تمرین مداوم و حضور در اردوها سخت است اما شدنی است. باید بتوانم سال آینده در رقابت‌های انتخابی دانشجویان جهان حضور موفقی داشته باشم تا جواز حضور در المپیک دانشجویان جهان در چین را بدست آورم.

روح الله طالبی دارنده مدال طلای مسابقات تکواندو دانشجویان جهان روز گذشته بابت کسب این مدال از دستان وزیر علوم و رئیس سازمان تربیت بدنی سوئچ یک دستگاه خودرو را دریافت کرد.