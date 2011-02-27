ورود مخفیانه ارتش انگلیس به لیبی برای خارج کردن اتباع خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، در همین رابطه قرار است امروز یکشنبه یک فروند کشتی از ناوگان دریایی ارتش انگلیس با پهلو گرفتن در ساحل شهر بنغازی کار خروج 330 انگلیسی را که هنوز لیبی را ترک نکرده اند انجام دهد.

به نوشته این روزنامه، در روزهای اخیر هواپیماهای ارتش انگلیس نیز با فرود آمدن در بیابانهای لیبی خروج اتباع خارجی حاضر در این کشور را انجام می دادند.

در یکی از این عملیاتها، یک فروند هواپیمای ترابری ارتش انگلیس با فرود آمدن در بیابانی در شرق لیبی، 150 کارگر نفت و خانواده های آنها را از لیبی خارج و آنها را به مالت برد.

در عملیات دیگری نیز دو فروند هواپمای انگلیسی با فرود آمدن در بیابانی در مرکز لیبی اقدام به خارج کردن بیش از صدها تبعه خارجی از لیبی کردند.

در همین رابطه "لیام فاکس" وزیر دفاع انگلیس از اعزام دو فروند هواپیمای سی130 هرکلوس به شهر بنغازی برای خارج کردن اتباع انگلیسی از لیبی خبر داد.

فاکس همچینین اعلام کرد که این هواپیماها علاوه بر اتباع انگلیسی دیگر شهروندان خارجی حاضر در لیبی را نیز از این کشور خارج می کند.