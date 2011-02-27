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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۳

دولت تصویب کرد:

واگذاری تمامی تصدیهای سهام شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه و مکانیک خاک

دولت با احصاء وظایف حاکمیتی شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه و مکانیک خاک (سهامی خاص) و واگذاری تصدیهای آن به طور کامل به بخش خصوصی و تعاونی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری و به استناد ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با انتقال شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه و مکانیک خاک (سهامی خاص) از گروه یک بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به گروه 2 این قانون موافقت کرد. بدین ترتیب، شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه و مکانیک خاک از پیوست شماره 3 تصویب‌نامه مورخ 7/6/1388 (موضوع تعیین شرکت‌های قابل واگذاری) به پیوست شماره 2 آن منتقل می‌شود.

بر اساس این مصوبه، وزارت راه و ترابری موظف است ظرف مدت 6 ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و احصاء وظایف حاکمیتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی و تعاونی و تبدیل آن به سازمان حاکمیتی (موسسه دولتی) به منظور برنامه‌ریزی، نظارت و بازرسی و کنترل فنی به هنگام اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام و نتیجه را برای طی مراحل قانونی تصویب اقدام کند.

همچنین بر اساس دسته‌بندی‌های انجام شده در قانون اجرای اصل 44، شرکت‌های دولتی به سه گروه دسته‌بندی شده‌اند: گروه یک شامل شرکت‌های خارج از اصل 44 است که دولت نباید در این گونه شرکت‌ها وارد شود و باید تمام سهام متعلق به خود در این شرکت‌ها را واگذار کند. گروه دو شرکت‌های صدر اصل 44 هستند که طبق قانون باید 80 درصد آنها واگذار و 20 درصد در اختیار دولت باقی بماند. گروه سوم هم مشمول شرکت‌های حاکمیتی غیرقابل واگذاری هستند.

این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.
 

کد مطلب 1262388

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