واگذاری تمامی تصدیهای سهام شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه و مکانیک خاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری و به استناد ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با انتقال شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه و مکانیک خاک (سهامی خاص) از گروه یک بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به گروه 2 این قانون موافقت کرد. بدین ترتیب، شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه و مکانیک خاک از پیوست شماره 3 تصویبنامه مورخ 7/6/1388 (موضوع تعیین شرکتهای قابل واگذاری) به پیوست شماره 2 آن منتقل میشود.
بر اساس این مصوبه، وزارت راه و ترابری موظف است ظرف مدت 6 ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و احصاء وظایف حاکمیتی و واگذاری تصدیها به بخش خصوصی و تعاونی و تبدیل آن به سازمان حاکمیتی (موسسه دولتی) به منظور برنامهریزی، نظارت و بازرسی و کنترل فنی به هنگام اجرای پروژههای عمرانی اقدام و نتیجه را برای طی مراحل قانونی تصویب اقدام کند.
همچنین بر اساس دستهبندیهای انجام شده در قانون اجرای اصل 44، شرکتهای دولتی به سه گروه دستهبندی شدهاند: گروه یک شامل شرکتهای خارج از اصل 44 است که دولت نباید در این گونه شرکتها وارد شود و باید تمام سهام متعلق به خود در این شرکتها را واگذار کند. گروه دو شرکتهای صدر اصل 44 هستند که طبق قانون باید 80 درصد آنها واگذار و 20 درصد در اختیار دولت باقی بماند. گروه سوم هم مشمول شرکتهای حاکمیتی غیرقابل واگذاری هستند.
این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.
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