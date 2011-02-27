غفور کامروا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه حق تیم شرکت ملی حفاری در دیدار هفته گذشته مقابل شهرداری گرگان باخت نبود، اظهارداشت: به لحاظ فنی توانایی شکست این تیم را داشتیم اما شرایط جوی در گرگان به حدی بد بود که تمرکز لازم برای بازی را از دست دادیم و به ناحق شکست خوردیم.
سرمربی تیم بسکتبال شرکت ملی حفاری تصریح کرد: مقابل توزین الکتریک کاشان از بدشانسی نتوانتسیم امتیاز کامل را به دست آوریم. در جریان دیدار مقابل این تیم بازیکن آمریکایی ما مصدوم شد. به همین دلیل بازیکنان نتوانستند برنامههای مورد نظر را به طور کامل اجرا کنند و در نهایت هم باختند.
وی که فردا باید تیمش را مقابل کاسپین قزوین راهی میدان کند، ادامه داد: اما برای این بازی نباید اجازه دهیم هیچ شرایط واتفاقی مانع از پیروزی شود. به امتیاز کامل این دیدار نیاز داریم چون در انتهای جدول هستیم و برای صعود به ردههای بالاتر فرصت زیادی برایمان باقی نمانده است. ضمن اینکه با این پیروزی میتوانیم شکستهای قبل را جبران کنیم.
کامروا با بیان اینکه تیم شرکت ملی حفاری طی هفتههای آینده مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور باید به ترتیب مقابل تیمهای ذوب آهن، بانک سامان، هیئت شهرکرد و ب.آ شیراز به میدان برود ابراز امیدواری کرد که با نتیجهگیری از این دیدارها شرایط صعود به مرحله پلیآف برای تیمش فراهم شود.
سرمربی تیم بسکتبال شرکت ملی حفاری تاکید کرد: به غیر از دیدار با ذوب آهن، روی دیدار با کاسپین و سه حریف دیگرمان حساب کردهایم تا به واسطه پیروزی مقابل آنها بتوانیم حداقل به رده هشتم صعود کنیم و راهی مرحله پلیآف شویم.
غفور کامروا با یادآوری اینکه تیم شرکت ملی حفاری نخستین سال حضور خود در رقابتهای لیگ برتر را تجربه میکند، به خبرنگار مهر گفت: ماندگاری در لیگ هدف ماست. جز این خواسته دیگری از حضور در لیگ برتر نداریم. برای نتیجه گیری خوب و کسب ردههای بهتر باید برای سال آینده برنامه ریزی کنیم. امسال فقط به فکر حفظ سهمیه لیگ برتری خود هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای کاسپین قزوین و شرکت ملی حفاری در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 16 روز دوشنبه در قزوین برگزار میشود.
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