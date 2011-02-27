غفور کامروا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه حق تیم شرکت ملی حفاری در دیدار هفته گذشته مقابل شهرداری گرگان باخت نبود، اظهارداشت: به لحاظ فنی توانایی شکست این تیم را داشتیم اما شرایط جوی در گرگان به حدی بد بود که تمرکز لازم برای بازی را از دست دادیم و به ناحق شکست خوردیم.

سرمربی تیم بسکتبال شرکت ملی حفاری تصریح کرد: مقابل توزین الکتریک کاشان از بدشانسی نتوانتسیم امتیاز کامل را به دست آوریم. در جریان دیدار مقابل این تیم بازیکن آمریکایی ما مصدوم شد. به همین دلیل بازیکنان نتوانستند برنامه‎های مورد نظر را به طور کامل اجرا کنند و در نهایت هم باختند.

وی که فردا باید تیمش را مقابل کاسپین قزوین راهی میدان کند، ادامه داد: اما برای این بازی نباید اجازه دهیم هیچ شرایط واتفاقی مانع از پیروزی شود. به امتیاز کامل این دیدار نیاز داریم چون در انتهای جدول هستیم و برای صعود به رده‎های بالاتر فرصت زیادی برای‎مان باقی نمانده است. ضمن اینکه با این پیروزی می‎توانیم شکست‎های قبل را جبران کنیم.

کامروا با بیان اینکه تیم شرکت ملی حفاری طی هفته‎های آینده مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور باید به ترتیب مقابل تیم‎های ذوب آهن، بانک سامان، هیئت شهرکرد و ب.آ شیراز به میدان برود ابراز امیدواری کرد که با نتیجه‌گیری از این دیدارها شرایط صعود به مرحله پلی‌آف برای تیمش فراهم شود.

سرمربی تیم بسکتبال شرکت ملی حفاری تاکید کرد: به غیر از دیدار با ذوب آهن، روی دیدار با کاسپین و سه حریف دیگرمان حساب کرده‌ایم تا به واسطه پیروزی مقابل آنها بتوانیم حداقل به رده هشتم صعود کنیم و راهی مرحله پلی‌آف شویم.

غفور کامروا با یادآوری اینکه تیم شرکت ملی حفاری نخستین سال حضور خود در رقابت‎های لیگ برتر را تجربه می‎کند، به خبرنگار مهر گفت: ماندگاری در لیگ هدف ماست. جز این خواسته دیگری از حضور در لیگ برتر نداریم. برای نتیجه گیری خوب و کسب رده‎های بهتر باید برای سال آینده برنامه ریزی کنیم. امسال فقط به فکر حفظ سهمیه لیگ برتری خود هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های کاسپین قزوین و شرکت ملی حفاری در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16 روز دوشنبه در قزوین برگزار می‌شود.